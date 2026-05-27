ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:22
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια, ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας, όπου διέμενε. Στον επάνω όροφο βρήκε τον 30χρονο αδελφό της που, κατά πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Ο ίδιος φαίνεται να ομολόγησε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα τους, το προηγούμενο βράδυ.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατσαβίδι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ενώ σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Από την ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε προέκυψε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Τα χτυπήματα αυτά -κατά πληροφορίες περισσότερα από 14, φαίνεται να προκλήθηκαν στην πλειονότητά τους με το κατσαβίδι και τον σουγιά.

«Κενά μνήμης»

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ο 30χρονος φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης. Κατά πληροφορίες, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης, εξαιτίας της συνδυαστικής κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών (χασίς). Προσπαθώντας να ανακαλέσει στη μνήμη του το αιματηρό επεισόδιο, σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος περιέγραψε ως προβληματική τη σχέση του με τον πατέρα του, κάνοντας λόγο για μειωτική και σε ορισμένες περιπτώσεις «βίαιη συμπεριφορά» που υφίστατο εκ μέρους του. Ανέφερε, δε, ότι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του, προ εξαετίας.

Ο 30χρονος αιτήθηκε, διά της συνηγόρου του, τη διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

