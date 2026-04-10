Hellenic Train: Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC57 – Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα), λόγω τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και παρά τις προσπάθειες, η αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή επί τόπου και η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών.
«Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες. Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών. Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας» αναφέρει η Hellenic Train στην ενημέρωσή της.
