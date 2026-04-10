search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 19:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 17:11

Πάτρα: Νεκρή 92χρονη σε φωτιά στο διαμέρισμά της – Νοσηλεύονται η οικιακή βοηθός της και ένας ανήλικος (Video)

10.04.2026 17:11
φωτογραφία αρχείου

Νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε η οικιακή βοηθός της.

Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.

Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα, όπως αναφέρει το pelop.gr.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 19:23
rafia-super-market
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφορές και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανεβάζουν τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί την τρέλα» του Τραμπ – Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για καθαίρεσή του (photos/video)

trump_0804_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες «με το πιστόλι στον κρόταφο»: Νέες απειλές Τραμπ – «Εφοδιάζουμε τα πολεμικά πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά»

1 / 3