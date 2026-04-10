Πειραιάς: Πυρκαγιά σε υπαίθριο αμαξοστάσιο του Δήμου – Ζημιές σε τρία απορριμματοφόρα (video)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε υπαίθριο αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιά, θέτοντας σε συναγερμός την Πυροσβεστική.

Ευτυχώς,τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον εσωτερικό χώρο ενός απορριμματοφόρου.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανά οχήματα με αποτέλεσμα το ένα να καταστραφεί ολοσχερώς και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα άλλα δύο απορριμματοφόρα που βρισκόταν σταθμευμένα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οχήματα εντός υπαίθριου χώρου, στο δήμο #Πειραιώς. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 9, 2026

Συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο απομακρύνουν τα καμένα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο χώρο του αμαξοστασίου.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

