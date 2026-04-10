Εντυπωσιακές εικόνες από την ακολουθία του επιταφίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Η Περιφορά του Επιταφίου του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής στην πόλη, με έντονο συμβολισμό και βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία.
Ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά είναι ο πρώτος που περιφέρεται κάθε χρόνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η περιφορά γίνεται νωρίς το απόγευμα, σε αντίθεση με άλλες ενορίες που πραγματοποιούν την τελετή το βράδυ.
Ο ναός θεωρείται η «εκκλησία των εμπόρων», και ο Επιτάφιος αποκαλείται συχνά και «Επιτάφιος των εμπόρων».
Σε έντονα κατανυκτική ατμόσφαιρα, η πομπή θα διασχίσει τους δρόμους του εμπορικού κέντρου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και εκπροσώπων αρχών.
Νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίου Μήνα, είχε προηγηθεί η ακολουθία του Επιταφίου, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών.
Περιφορά του Επιταφίου στον κοιμητηριακό ναό Αγίου Λαζάρου Καλαμαριάς:
Από τον ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκάβα στη Πλάκα η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η Περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας:
