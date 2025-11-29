search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
Νίκος Θρασυβούλου

29.11.2025

Podcast – Αιμιλιανός Σταματάκης: «Το βάρος και η συγκίνηση είναι τεράστια, ερμηνεύοντας τον Νίκο Ξυλούρη»

29.11.2025
PODCAST STAMATAKIS SITE 29.11

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο: του Νίκου Ξυλούρη.

Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στη σκηνή του Θεάτρου ΗΒΗ, θα αναβιώσουν και προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται και ερμηνεύει. Ο Αιμιλιανός Σταματάκης υποδύεται τον Νίκο Ξυλούρη. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr

Μίλησε για τις συγκινήσεις που έχει ο ρόλος του, και πως προσεγγίζει από την πλευρά του τον «Αρχάγγελο» της Κρήτης.

