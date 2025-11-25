Podcast – Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλώνει κι ο εγωισμός μας»

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο σκηνοθέτης, αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στο topontiki.gr. Μιλώντας για την υπόθεση του έργου είπε ότι με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Ακόμα αναφερόμενος στο σήμερα, μίλησε και για τις σχέσεις των ανθρώπων όπως αυτές διαμορφώνονται με τα δεδομένα της εποχής μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι η σύγχρονη κουλτούρα προσφέρει μόνο κενότητα και ότι τα σύγχρονα ζευγάρια είναι ανάλγητα, μη παραλείποντας να αναφέρει τα 37 χρόνια συμβίωσής του με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη.

