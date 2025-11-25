search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 08:50
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

25.11.2025 08:00

Podcast – Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλώνει κι ο εγωισμός μας»

25.11.2025 08:00
PODCAST KYRIAKIDHS SITE 25.11

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια

Ο σκηνοθέτης, αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στο topontiki.gr. Μιλώντας για την υπόθεση του έργου είπε ότι με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Ακόμα αναφερόμενος στο σήμερα, μίλησε και για τις σχέσεις των ανθρώπων όπως αυτές διαμορφώνονται με τα δεδομένα της εποχής μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι η σύγχρονη κουλτούρα προσφέρει μόνο κενότητα και ότι τα  σύγχρονα ζευγάρια είναι ανάλγητα, μη παραλείποντας να αναφέρει τα 37 χρόνια συμβίωσής του με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο “Σόι σου” κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

Podcast – Ηρώ Μπέζου: «Η συμμετοχή στην τηλεόραση είναι λύση ανάγκης λόγω οικονομικής δυσκολίας»

Podcast: Καταρράκτες – Ο τρόμος του κενού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_thessaloniki_2019_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Δεν αντιλήφθηκα την ήττα που ερχόταν στις ευρωεκλογές του ‘19 λέει ο Τσίπρας – «Ίσως έπρεπε να κάνω τριπλές εκλογές»

moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου: «Όταν το είπα εγώ έγινε θέμα, τώρα κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο» (Video)

euronext
BUSINESS

ΕΧΑΕ: Ισχυρή βελτίωση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο 2025 με διπλασιασμό καθαρών κερδών

mitsotakis_hardalias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σήμερα η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά

melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 08:50
tsipras_thessaloniki_2019_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Δεν αντιλήφθηκα την ήττα που ερχόταν στις ευρωεκλογές του ‘19 λέει ο Τσίπρας – «Ίσως έπρεπε να κάνω τριπλές εκλογές»

moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου: «Όταν το είπα εγώ έγινε θέμα, τώρα κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο» (Video)

euronext
BUSINESS

ΕΧΑΕ: Ισχυρή βελτίωση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο 2025 με διπλασιασμό καθαρών κερδών

1 / 3