Podcast – Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο “Σόι σου” κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

Το Θέατρο Εμπορικόν παρουσιάζει από τον Οκτώβριο το νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου με τίτλο «Ένα κάποιο κενό».

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πολυβραβευμένου έργου «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», που παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, καθώς και του έργου «Ενενήντα», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το τρίτο της θεατρικό έργο.

Με αυτή την αφορμή η Ιωάννα Ασημακοπούλου που πρωταγωνιστεί στη παράσταση μαζί με τους: Αθηνά Αλεξοπούλου, Αντώνη Καρυστινό, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Μιχάλη Πανάδη, Νικόλα Παπαδομιχελάκη και Αθηνά Σακαλή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση του έργου όπου έχουμε επτά ιστορίες, επτά διαφορετικούς ανθρώπους. Μία γυναίκα που μόλις γέννησε, προσπαθεί να διαχειριστεί τη νέα της πραγματικότητα. Ένα ζευγάρι μεσηλίκων που μένει για πρώτη φορά μόνο του. Ένας εργένης ταξιτζής που επιζητά τη μοναχικότητα και την ελευθερία. Ένας τελειόφοιτος Νομικής που αποφασίζει να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ένας νεαρός ανάπηρος μουσικός που αναζητά τη δημιουργία και την έμπνευση. Μια νεαρή γυναίκα που παλεύει με την φθορά του χρόνου.

Επτά ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα – σαν εσωτερικά μονόπρακτα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους – αποκαλύπτοντας πως πίσω από την επιφάνεια της “κανονικότητας” υπάρχει κάτι εύθραυστο: ένα κενό που όλοι γνωρίζουμε, μα δύσκολα παραδεχόμαστε. Το κενό της μη σύνδεσης. Με τον εαυτό μας πρωτίστως – και κατ’ επέκταση- με τους άλλους.

Μίλησε ακόμα και για τη συμμετοχή της για πολλοστή χρονιά στην πολύ επιτυχημένη σειρά του Alpha το «Σόι σου» αλλά και την σχέση της με τη σπουδαία θεατρίνα Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ηρώ Μπέζου: «Η συμμετοχή στην τηλεόραση είναι λύση ανάγκης λόγω οικονομικής δυσκολίας»

Podcast: Καταρράκτες – Ο τρόμος του κενού

Podcast – Φιλαρέτη Κομνηνού: «Στο παρελθόν έχω πέσει θύμα stalking»