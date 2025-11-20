Podcast – Φιλαρέτη Κομνηνού: «Στο παρελθόν έχω πέσει θύμα stalking»

Στο Θέατρο Άνεσις, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Έλενας Καρακούλη, το εμβληματικό MISERY του Στίβεν Κινγκ. Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller και στην αξέχαστη κινηματογραφική του εκδοχή, το έργο ανιχνεύει τα όρια της εξουσίας, της χειραγώγησης και του εγκλεισμού.

Μια καθηλωτική ιστορία που εξερευνά σε βάθος — και με δόσεις βιτριολικού χιούμορ — τη σκοτεινή πλευρά της δημιουργικότητας και την τοξική αφοσίωση.

Την ιδιόρρυθμη «stalker» Άννι Γουίλκς που κινείται μεταξύ λατρείας και ακραίας βίας και ταυτίζεται με την Μίζερι, ενσαρκώνει η Φιλαρέτη Κομνηνού.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον (Αναστάσης Ροϊλός) σώζεται από ένα αυτοκινητικό ατύχημα από την “νούμερο ένα θαυμάστριά του”, Άννι Γουιλκς. Ανίκανος να κινηθεί, σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Χαρακτηριστικά η σπουδαία ηθοποιός είπε ότι αυτός ο ρόλος εδώ ,δεν έχει καμία σχέση με ότι έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Επίσης αποκάλυψε ότι και η ίδια έχει δεχτεί συμπεριφορές stalking στη ζωή της 3-4 φορές. Ακόμη είπε ότι μέσα από τους ρόλους της λέει και προσωπικά της βιώματα στο κοινό.

