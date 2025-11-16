search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:34
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

16.11.2025 07:50

Podcast – Γιώργος Παλούμπης: «Είναι ενδιαφέρον να ψάχνεις τι γίνεται στα παρασκήνια των πολιτικών»

16.11.2025 07:50
PODCAST PALOYMPIS SITE 16.11

Το θέατρο Τζένη Καρέζη στο άνοιγμα της φετινής θεατρικής περιόδου ανεβάζει ένα καινούργιο ελληνικό έργο, στηρίζοντας την νέα ελληνική δραματουργία. Τίτλος του έργου «Έντα».

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης και δραματουργός μίλησε στο topontiki.gr. Με αφορμή την Έντα Γκάμπλερ του Χένρικ Ίψεν, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης, επιχειρούν τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας για την «Έντα».

Ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της. Με πατέρα σπουδαίο πολιτικό και σύζυγο έναν επίδοξο αρχηγό κόμματος, πρέπει να υπηρετήσει εκείνες τις επιταγές που της επιβάλει το περιβάλλον της και η κοινωνική της θέση.

Μακριά από τα δικά της όνειρα και θέλω, η πραγματικότητα στην οποία ζει θα την οδηγήσει αναπόφευκτα σε απροσδόκητες συγκρούσεις, για την φύση και τη θέση της ως γυναίκα. Ένα έργο για το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση, κόντρα στα συστήματα που ορίζουν ρόλους και καθορίζουν προσωπικότητες σύμφωνα με κοινά συμφέροντα και πατριαρχικές παραδόσεις.

Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης συνεργάζονται πάλι και επιχειρούν ένα ακόμα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο για την ελληνική πραγματικότητα. Παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Παναγιώτα Παπαδημητρίου.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ισίδωρος Ζουργός: «Δεν φοβάμαι το ΑΙ, αλλά δεν θέλω και στενή παρέα μαζί του»

Podcast – Αμαζόνιος: Το διαρκές θαύμα της φύσης

Podcast – Ηρώ Σαΐα: «Στα βήματά μου υπάρχει έντονα το ρεμπέτικο τραγούδι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallistia-new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

«Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου», λέει η Μις Ισραήλ για το «απαξιωτικό» βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη – «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες»

kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

tramp new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπικότεροι του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:27
kallistia-new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

«Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου», λέει η Μις Ισραήλ για το «απαξιωτικό» βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη – «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες»

kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

1 / 3