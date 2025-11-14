search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:38
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

14.11.2025 08:00

Podcast – Αμαζόνιος: Το διαρκές θαύμα της φύσης

14.11.2025 08:00
podcast-kexagias-site-1

Μετά τις φαβέλες και τις παραλίες μας γνέφει ο δυσπρόσιτος Αμαζόνιος, για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, τη χλωρίδα και την πανίδα του, αλλά κυρίως τα νερά του, στον  μεγαλύτερο επί γης όγκο τους.

Ξεκινώντας είτε από τις Άνδεις του Περού και τα χιόνια τους, είτε από τις πλαγιές της Κολομβίας και τα βρόχινα νερά που συγκεντρώνουν αυτές, αναπτύσσουν στην καρδιά της Βραζιλίας ένα δίκτυο ποταμών και παραποτάμων. Κι εκεί όπου συναντιούνται τα δύο αυτά ρεύματα, η ραφή των νερών, ένα ιδιαιτέρως εντυπωσιακό θέαμα, διαφορετική ροή, διαφορετικό χρώμα.

Σε μια ενδεικτική δειγματοληψία του δώρου της ζωής στη γη,  μια τετραήμερη επίσκεψη μας συστήνει ζώα, πουλιά, αλλά κυρίως δέντρα. Δισεκατομμύρια δέντρα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, σαν τετραώροφο οικοδόμημα. Κι όλα τούτα απελευθερώνουν τόσο οξυγόνο, που ξαναγυρνάει από τον ουρανό και τα ποτίζει με δισεκατομμύρια τόνους νερού. Κυρίες και κύριοι, τα δάση της βροχής!

Διαβάστε επίσης

Podcast – Ηρώ Σαΐα: «Στα βήματά μου υπάρχει έντονα το ρεμπέτικο τραγούδι»

Podcast – Φαίδρα Δρούκα: «Οι Έλληνες έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά είμαστε ρατσιστές»

Podcast – Κορίνα Λεγάκη: «Στα δύσκολα οι γυναίκες ερμηνεύτριες δεν μασάμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

arkaloxori-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλειστηριασμών συνέχεια στο Αρκαλοχώρι: Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

mitsotakis_elefsina_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Η κυβέρνηση κερδίζει από τα ενεργειακά, αλλά… δεν φθάνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:38
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

1 / 3