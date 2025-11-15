Podcast – Ισίδωρος Ζουργός: «Δεν φοβάμαι το ΑΙ, αλλά δεν θέλω και στενή παρέα μαζί του»

Μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο μυθιστόρημα του Ισίδωρου Ζουργού από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο « Τα Χάλκινα κατώφλια».

Με αυτή την αφορμή ο κορυφαίος πεζογράφος μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου είναι μια αφηγηματική ακροβασία, ένα παράσπιτο, ένα αυθαίρετο κτίσμα στην έπαυλη του ομηρικού κόσμου.

Εκεί, ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους του, παρακολουθούμε σε ιδιωτική προβολή τον πόλεμο της Τροίας και την επιστροφή του Οδυσσέα ιστορημένα αλλιώς. Οι βασιλιάδες είναι γυμνοί από το ηρωικό ιδεώδες, οι δούλοι και οι δούλες, έχουν φωνή και μάτια, ερμηνεύουν και αναδομούν τον κόσμο της ισχύος και της θεϊκής καταγωγής.

Το μυθιστόρημα είναι η αρχή ενός ακόμη μύθου δίπλα στον κυρίαρχο μύθο. Εξιστορεί τι θα μπορούσε να συμβεί, εάν ένα πρόσωπο, επινοημένο από τον συγγραφέα, παρεισέφρεε στο στρατόπεδο των Αχαιών και με τη σταδιακή επιρροή του άλλαζε τη μοίρα του πολέμου και την πορεία του γυρισμού στην Ιθάκη. Τα «Χάλκινα κατώφλια» μιλούν για τη γειτνίαση των πολιτισμών, για τη σχέση δούλου και αφέντη, όταν αυτή χάνει τους αρμούς της.

Είναι μια φανταστική αφήγηση για τα φουσκωμένα πανιά και τους ανοιχτούς ορίζοντες, για την ιαματική παρουσία της γυναίκας σε έναν κόσμο πλημμυρισμένο από αίμα και χαλκό. Είναι μια καταγγελτική απεικόνιση της κτηνωδίας του πολέμου, ένα σχόλιο για τις τραγικές ορίζουσες της ανθρώπινης μοίρας, αλλά ενίοτε κι ένα μυθιστόρημα φάρσα, αφού οι εξουσίες, συχνά ανοχύρωτες, έλκουν ρινίσματα παρωδίας και σάτιρας.

