Νίκος Θρασυβούλου

18.11.2025

Podcast – Αιμίλος Χειλάκης: «Με παίρνουν τηλέφωνο να τους αποκαλύψω το περιεχόμενο της "Ιθάκης" του Αλέξη Τσίπρα»

18.11.2025 06:30
PODCAST XEILAKIS SITE 18.11

Το Θέατρο Αθηνών υποδέχεται την ερχόμενη θεατρική σεζόν 2025-2026 μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών.

Tο “#Cancel” (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American)του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland έρχεται από τον Μανώλη Δούνια, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας.

Πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Με αυτή την αφορμή ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Μιλώντας για την υπόθεση της παράστασης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το #cancel είναι σαν να κοίταξε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και είναι πολύ άδικο να ακυρώνεις κάποιον επειδή διαφωνείς μαζί του. Χαρακτηριστικά είπε ότι ο δικαιωματισμός είναι η φασιστική εκδοχή του δικαιώματος. Το #Cancel είναι ένα έργο που τολμά εκεί που οι περισσότεροι διστάζουν. Αναδεικνύει την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, την ισχύ των social media και της δημόσιας κατακραυγής και τις αντιφάσεις της «woke» κουλτούρας .

Ακόμη αναφέρθηκε και στη Bookvoice.gr, το site ακουστικών βιβλίων όπου εκεί με την ιδιότητα του αφηγητή έχει ήδη ηχογραφήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» εκδ. Gutenberg. Σε όσους τον καλούν να τους αποκαλύψει το περιεχόμενο του βιβλίου τους, παραπέμπει στον ίδιο τον συγγραφέα.

