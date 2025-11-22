search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

22.11.2025 07:01

Podcast – Ηρώ Μπέζου: «Η συμμετοχή στην τηλεόραση είναι λύση ανάγκης λόγω οικονομικής δυσκολίας»

22.11.2025 07:01
PODCAST BEZOY SITE 22.11

Με δύο σπουδαίες διακρίσεις για την ερμηνεία της Αλεξίας Καλτσίκη στον ρόλο της Μπλανς Ντιμπουά — Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών και Βραβείο Κοινού Αθηνοράματος στην ίδια κατηγορία — επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Προσκήνιο από 14 Νοεμβρίου, το θρυλικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς «Λεωφορείο ο Πόθος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς επανέρχεται με την Αλεξία Καλτσίκη να σφραγίζει και πάλι τον εμβληματικό ρόλο της Μπλανς Ντιμπουά και με μια νέα διανομή εξαιρετικών ηθοποιών: Αινείας Τσαμάτης (Στάνλεϊ Κοβάλσκι), Ηρώ Μπέζου (Στέλλα Κοβάλσκι), Βαγγέλης Αμπατζής (Μιτς), Ιωάννα Πιατά (Ευνίκη) και Πέτρος Δημοτάκης (Στιβ).

Με αυτή την αφορμή η Ηρω Μπέζου μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του πασίγνωστου έργου του Αμερικανού συγγραφέα,η Μπλανς Ντιμπουά, είναι μια έκπτωτη μεγαλοαστή από τον Αμερικανικό νότο, φτάνει αιφνίδια στη Νέα Ορλεάνη, στο σπίτι της αδερφής της Στέλλας, όπου ζει με τον Πολωνό σύζυγό της Στάνλεϊ Κοβάλσκι, για να μείνει μαζί τους. Η συγκατοίκηση αυτών των τριών θα είναι οριακή.

Η σύγκρουση της κοινωνίας των ψευδαισθήσεων και της προσκόλλησης στο παρελθόν (Μπλανς) με την κοινωνία της επιβίωσης, της ορμής και του πραγματισμού (Στάνλεϋ) θα είναι συντριπτική.

Η ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε ακόμα και για τα θεατρικά έργα που γράφει με εξαιρετική επιτυχία, αλλά και για την σχέση της με την τηλεόραση και τη μη συμμετοχή της σε κάποια από τις  πολλές  τηλεοπτικές σειρές.

