Podcast: Καταρράκτες – Ο τρόμος του κενού

Χωρίς πλούτο καταρρακτών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, μένουμε με την εικόνα του ποταμού Εδεσσαίου, την ώρα που σε διάφορα σημεία της ηπείρου τόνοι ορμητικού νερού γκρεμοτσακίζονται από τα βράχια.

Ξεχωρίζουν τρεις περιπτώσεις, που αντιμάχονται για το…πρωτάθλημα.

Μπορεί ο Νιαγάρας, στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά να είναι η πλέον γνωστή περίπτωση, αλλά η «Βικτόρια» του Ζαμβέζη, μεταξύ Ζιμπάμπουε και Ζάμπιας, εντυπωσιάζει περισσότερο με το μήκος της.

Ή πάλι οι καταρράκτες του Ιγκουασού, μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, περηφανεύονται για τον «Λαιμό του διαβόλου», το πιο στενό σημείο του πλανήτη, που καταβροχθίζει τόνους νερού.

Και να μην ξεχνάμε τα πάνω από 900 μέτρα, από τα οποία πέφτει το νερό στους «Καταρράκτες του αγγέλου», στη διαβολική από εγκληματικότητα Βενεζουέλα, σχεδόν αδύνατο να την επισκεφθεί κάποιος.

Καθώς στέκεσαι μπροστά σε αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, είναι σίγουρο πως στιγμιαία σκέφτεσαι και νοιώθεις τον «τρόμο του κενού», ακόμη κι αν δεν πάσχεις από τη σχετική φοβία. Η φύση πάντα μπορεί να σε εκπλήσσει και να σε τρομάζει με τις… εμπνεύσεις της.

