search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:41
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

21.11.2025 06:40

Podcast: Καταρράκτες – Ο τρόμος του κενού

21.11.2025 06:40
podcast-kexagias-site-1

Χωρίς πλούτο καταρρακτών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, μένουμε με την εικόνα του ποταμού Εδεσσαίου, την ώρα που σε διάφορα σημεία της ηπείρου τόνοι ορμητικού νερού γκρεμοτσακίζονται από τα βράχια.

Ξεχωρίζουν τρεις περιπτώσεις, που αντιμάχονται για το…πρωτάθλημα.

Μπορεί ο Νιαγάρας, στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά να είναι η πλέον γνωστή περίπτωση,  αλλά η «Βικτόρια» του Ζαμβέζη, μεταξύ Ζιμπάμπουε και  Ζάμπιας,  εντυπωσιάζει περισσότερο με το μήκος της.

Ή πάλι οι καταρράκτες του Ιγκουασού, μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, περηφανεύονται για τον «Λαιμό του διαβόλου», το πιο στενό σημείο του πλανήτη, που καταβροχθίζει τόνους νερού. 

Και να μην ξεχνάμε τα πάνω από 900 μέτρα, από τα οποία πέφτει το νερό στους «Καταρράκτες του αγγέλου», στη διαβολική από εγκληματικότητα Βενεζουέλα, σχεδόν αδύνατο να την επισκεφθεί κάποιος.

Καθώς στέκεσαι μπροστά σε αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, είναι σίγουρο πως στιγμιαία σκέφτεσαι και νοιώθεις τον «τρόμο του κενού», ακόμη κι αν δεν πάσχεις από τη σχετική φοβία. Η φύση πάντα μπορεί να σε εκπλήσσει και να σε τρομάζει με τις… εμπνεύσεις της.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Φιλαρέτη Κομνηνού: «Στο παρελθόν έχω πέσει θύμα stalking»

Podcast – Αιμίλος Χειλάκης: «Με παίρνουν τηλέφωνο να τους αποκαλύψω το περιεχόμενο της “Ιθάκης” του Αλέξη Τσίπρα»

Podcast – Γιώργος Παλούμπης: «Είναι ενδιαφέρον να ψάχνεις τι γίνεται στα παρασκήνια των πολιτικών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
florida_2111
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εκτέλεση στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Richard Randolph και η (μη ομόφωνη) καταδίκη

vana-barba-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

pierrakakis 44321- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάχη διαδοχής στο Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη, οι συμμαχίες, ο ρόλος των «μεγάλων» και ποια είναι η διαδικασία εκλογής 

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες

cosco
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιμάνι του Πειραιά: Συνεχίζεται η διελκυστίνδα Ουάσινγκτον – Πεκίνου – Παρέμβαση με νόημα από Καραμανλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 08:41
florida_2111
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εκτέλεση στη Φλόριντα – Το έγκλημα του Richard Randolph και η (μη ομόφωνη) καταδίκη

vana-barba-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

pierrakakis 44321- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάχη διαδοχής στο Eurogroup: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη, οι συμμαχίες, ο ρόλος των «μεγάλων» και ποια είναι η διαδικασία εκλογής 

1 / 3