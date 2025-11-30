search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

30.11.2025 07:58

Podcast – Ζερόμ Καλούτα: «Ψάχνω ακόμα να βρω τη γέφυρα που ενώνει το Κονγκό με την Ελλάδα»

30.11.2025 07:58
Δύο βραδιές γεμάτες ξεχωριστές ερμηνείες, μουσικές συναντήσεις και εκπλήξεις έρχονται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ που μετατρέπεται  στο πιο funky σημείο της Αθήνας!

Όποιος έχει βρεθεί σε live του Ζερόμ Καλούτα γνωρίζει ότι η εμπειρία είναι μοναδική! Από τους Blues Brothers έως τον Papa Wemba, και από την Aretha Franklin ως τον James Brown γίνεται μία μίξη χορευτικών επιτυχιών που έχουν σημαδέψει τις στιγμές μας.

Αυτόν τον Δεκέμβριο για δύο Πέμπτες, δύο γενιές, δύο μουσικά στυλ σε ένα διαφορετικό live show που ενώνει Funk, Disco, 70’s glam και Pop μπλέκοντας διεθνείς με ελληνικές διαχρονικές επιτυχίες και σύγχρονες διασκευές. Special Guests ανεβαίνουν στη σκηνή για απρόβλεπτα ντουέτα την Πέμπτη 4 και 11 Δεκεμβρίου!

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Μαντώ με τη θρυλική της φωνή και επιτυχίες που έχουν μείνει στην καρδιά μας και η δυναμική παρουσία της Αντωνίας Καούρη . Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η ροκ ενέργεια της Τζώρτζιας Κεφαλά και ο Ody Icons.

Με διάθεση «Move on up», ο Ζερόμ Καλούτα και η μπάντα του στήνουν μία ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία σε δύο μόνο βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε! Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Έκτος από τις live εμφανίσεις του αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια.

