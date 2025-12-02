Podcast – Ελευθερία Πάλλα: «Στον Άγιο Έρωτα έχω, ευτυχώς, κόντρα ρόλο»

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο: του Νίκου Ξυλούρη.

Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Η ταλαντούχος ηθοποιός ερμηνεύει στην παράσταση την σύζυγο του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συγκίνησή της, μιας και η Ουρανία Ξυλούρη θα είναι ανάμεσα στους θεατές της παράστασης. Ακόμη μίλησε και για την επίπονη αλλά ευχάριστη διαδικασία των προβών, αλλά και την συμμετοχή στη παράσταση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Είπε επίσης ότι αφιερώνει την συμμετοχή της στην παράσταση , στην Κρητικιά γιαγιά της που έφυγε πρόσφατα.

Βέβαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμμετοχή της στην πολύ επιτυχημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

