Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

02.12.2025 06:40

Podcast – Ελευθερία Πάλλα: «Στον Άγιο Έρωτα έχω, ευτυχώς, κόντρα ρόλο»

02.12.2025 06:40
PODCAST PALLA SITE 02.12

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο: του Νίκου Ξυλούρη.

Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Η ταλαντούχος ηθοποιός ερμηνεύει στην παράσταση την σύζυγο του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συγκίνησή της, μιας και η Ουρανία Ξυλούρη θα είναι ανάμεσα στους θεατές της παράστασης. Ακόμη μίλησε και για την επίπονη αλλά ευχάριστη διαδικασία των προβών, αλλά και την συμμετοχή στη παράσταση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Είπε επίσης ότι αφιερώνει την συμμετοχή της στην παράσταση , στην Κρητικιά γιαγιά της που έφυγε πρόσφατα.

Βέβαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμμετοχή της στην πολύ επιτυχημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

agori-kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη 59χρονου Γερμανού για κακοποίηση ανηλίκου και παιδική πορνογραφία

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «H κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ – Το λουκέτο όμως πρέπει να πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»

odigisi-mpufan-zoni
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με μπουφάν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ακόμη και με λίγα χιλιόμετρα, σύμφωνα με γερμανική ένωση αυτοκινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

papamichail-carey-new
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

