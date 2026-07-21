Το Top 10 της Δευτέρας (20/7) από τα πιο αντιπροσωπευτικά της  θερινής τηλεθέασης

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Όταν το πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας- ενδεικτικά της χθεσινής- έχει τηλεθέαση μόλις 4,1%, καταλαβαίνετε ότι τα… μπάνια του λαού έχουν αρχίσει για τα καλά.

Οι προτάσεις στο prime time, ακόμα και σε επανάληψη, υποχώρησαν στην κλίμακα της Nielsen και περιορίστηκαν ως προς τον αριθμό τους.

Φαίνεται ότι η πλειονότητα του τηλεοπτικού «σώματος» που μέχρι προσφάτως συγκεντρωνόταν γύρω από την τηλεόραση καθώς σφίξαν οι ζέστες επέλεξε να κάνει κάτι άλλο ή ενδεχομένως- που είναι κι αυτή μια σοβαρή πιθανότητα- κατευθύνθηκε σε άλλες πηγές οικιακής ψυχαγωγίας μέσω της τηλεόρασης, εκεί όπου μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλούσια γκάμα οπτικοακουστικού περιεχομένου που δεν είναι σε επανάληψη, όπως για παράδειγμα στις συνδρομητικές ιντερνετικές ή δορυφορικές πλατφόρμες.

Ενδεικτικά, επίσης, το μερίδιο των τηλεθεατών που κατευθύνθηκε στα «άλλα» της Nielsen διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στο 28,1% και σε αυτό συνυπολογίζεται και η τηλεθέαση στα προγράμματα σταθμών τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, εκτός των άλλων (πχ ιντερνετικες πλατφόρμες και πλατφόρμες περιεχομένου κοινωνικής δικτύωσης).

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