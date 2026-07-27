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27.07.2026 10:04

Μαρίνα Αλίμου: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σκάφος

27.07.2026 10:04
MARINA_ALIMOU
φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (26/7), ένας άνδρας μέσα σε σκάφος στη μαρίνα Αλίμου.

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Φλοίσβου, ενώ διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο με γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατό του, όπως αναφέρει το notia.gr.

Το πτώμα του άνδρα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Τέλος, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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