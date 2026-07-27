Μαρίνα Αλίμου: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σκάφος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (26/7), ένας άνδρας μέσα σε σκάφος στη μαρίνα Αλίμου.

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Φλοίσβου, ενώ διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο με γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατό του, όπως αναφέρει το notia.gr.

Το πτώμα του άνδρα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Τέλος, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Νεκρός 62χρονος μοτοσικλετιστής στην Ιαλυσό