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27.07.2026 14:36

Μπουζουκλερί, δημόσιες σχέσεις και μια απρέπεια: Η όλο αστοχίες και λάθος συμβολισμούς δεξίωση του Τασουλα

27.07.2026 14:36
tasoulas-dexiosi

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Σχεδόν κάθε χρόνο, εδώ και μια πολυετή περίοδο πλέον, το ερώτημα του Ιουλίου είναι πόσο απεχθης μπορεί να γίνει στο ευρύ κοινό και στους σοβαρούς ανθρώπους η «περίφημη» δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο με αφορμή την αποκατάσταση της Δημοκρατιας στη χώρα, μετά την πτώση της χούντας.

Η φετινή απάντηση με την δεξίωση που οργάνωσε ο Κώστας Τασουλας ήταν εκκωφαντική και εξόχως απογοητευτική: Τόσο πολύ που δεν φαντάζεστε!!!!

Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάφερε να συνδυάσει κάθε λάθος συμβολισμό, έλλειψη σύνδεσης με το κοινωνικό αίσθημα, οργανωτικές αστοχίες, αφόρητη αυτοαναφορικότητα του πολιτικού συστήματος και ένα κλίμα και μια εικόνα που παρέπεμπαν σε μπουζουκλερί εθνικής οδού – με όλη τη συμπάθεια στα κέντρα αυτά, τα οποία στο κάτω κάτω έχουν και κατατοπιστική ταμπέλα!

Η δημοσιοσχετίστικη διαχείριση της εκδήλωσης έσπασε φέτος κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφήνοντας μια αίσθηση πειναλέας ομήγυρης, που κατέκλυσε το προεδρικό μέγαρο για «να περάσει καλά» και «να κάνει εντύπωση». Τίποτα δεν θύμιζε γιορτή δημοκρατίας, παρά συγκέντρωση «χορτασμένων περιστεριών» με πλουμιστές ουρές. Αν αυτό θεωρείται τιμή στην Δημοκρατία, αναγνώριση των αγώνων για αυτή και συγχρονισμός με τις σημερινές απαιτήσεις για την ποιότητά της, τότε και τα περιστέρια είναι αποδημητικά πουλιά!

Ο Τασουλας βέβαια κατάφερε και το ακατόρθωτο: να υπάρξει λάθος στην οργάνωση, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί εγκαίρως και αρμοδίως ο Νικήτας Κακλαμάνης για την χωροταξία των επισήμων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής προτίμησε να αποχωρήσει διακριτικά, ενδεχομένως μη αντέχοντας και το όλο κλίμα αυτοθαυμασμού που επικρατούσε στην αίθουσα. Αργότερα υπήρξαν τηλεφωνικά εξηγήσεις από την Προεδρία, αλλά η αστοχία ήταν γεγονός.

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