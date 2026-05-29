Παλαιότερα τα μη αποδεδειγμένα ενέσιμα πεπτίδια περιορίζονταν σε εξειδικευμένα φόρουμ bodybuilding και σε γυμναστήρια. Τώρα διατίθενται ανοιχτά στο διαδίκτυο στον μέσο χρήστη του γυμναστηρίου, από άτομα που έχουν αποκτήσει αναγνωσιμότητα και επηρεάζουν με τον τρόπο ζωής τους (influencers) ιδιαίτερα τους νέους, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Instagram, το TikTok ή το YouTube, έχει «πλημμυρίσει» από μη εγκεκριμένα και επιβλαβή προϊόντα πεπτιδίων που προωθούνται για την απώλεια λίπους , την αντιγήρανση, την υγεία και την αποκατάσταση και την ανάπτυξη μυών.

Τι είναι τα πεπτίδια

Τα πεπτίδια, είναι ουσίες, τα οποία υπάρχουν στο σώμα μας και ρυθμίζουν μια ποικιλία σημαντικών λειτουργιών, όπως ο μεταβολισμός, η όρεξη, η παραγωγή ορμονών και η επιδιόρθωση των ιστών.

Συνθετικές εκδοχές πεπτιδίων χρησιμοποιούνται επίσης σε ορισμένα φάρμακα, τα οποία είναι νόμιμα και έχουν κλινικά αποδειχθεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα GLP-1 (τα οποία χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους και τη διαχείριση του διαβήτη) και η ινσουλίνη .

Ωστόσο, υπάρχει πλέον μια ακμάζουσα, παράλληλη «γκρίζα αγορά» στο διαδίκτυο για μη εγκεκριμένες πεπτιδικές ενώσεις. Αυτά τα προϊόντα πωλούνται κυρίως από τις λεγόμενες μάρκες ευεξίας και σε καταστήματα με επικεφαλής influencers. Πολλά από αυτά τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά ως «λύσεις αιχμής» για τη βελτιστοποίηση της υγείας και τη βελτίωση του σώματος.

Δυστυχώς πολλές από αυτές τις ουσίες δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρη κλινική αξιολόγηση ασφάλειας και δεν έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση. Πολλές έχουν επίσης βρεθεί ότι έχουν μολυνθεί με άλλα επιβλαβή συστατικά.

Οι κίνδυνοι

Συνεπώς, τα μη εγκεκριμένα ενέσιμα πεπτίδια ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Μερικοί από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν περιλαμβάνουν:

– ναυτία,

– έμετο,

– κοιλιακό άλγος,

-γαστρεντερικά προβλήματα,

-Πονοκεφάλους

– κόπωση ή αδυναμία.

-ανοσοποιητικά προβλήματα

– αλλεργικές αντιδράσεις

– λοιμώξεις.

Επιπλέον, υπάρχει σαφής έλλειψη αυστηρών δεδομένων για την ανθρώπινη ασφάλεια. Ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι συχνά δεν αποκαλύπτονται από τους ανθρώπους που τα πωλούν.

Τακτικές μάρκετινγκ influencer

Οι influencers της γυμναστικής, μερικοί από τους οποίους έχουν εκατομμύρια ακόλουθους και έχουν μεγάλη επιρροή, παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερο τα πεπτίδια ως σύγχρονα εργαλεία αυτοβελτίωσης.

Συχνά προσελκύουν τους ακολούθους τους με εντυπωσιακές φωτογραφίες πριν και μετά και ισχυρίζονται ότι αυτά τα προϊόντα πεπτιδίων βελτιώνουν την ενέργεια, την αποκατάσταση, τη σωματική διάπλαση και την απόδοση. Το περιεχόμενο διαμορφώνεται ως προσωπική εμπειρία. Αυτό δίνει την εντύπωση αυθεντικότητας και αξιοπιστίας.

Αλλά πίσω από μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου βρίσκεται ένα εξελιγμένο σύστημα affiliate marketing, που προωθεί προϊόντα μέσω social media.

Οι influencers παρέχουν συχνά εξατομικευμένους κωδικούς έκπτωσης, προσφέροντας στους ακολούθους τους έκπτωση από 5% έως 30% στις αγορές τους. Κάθε κλικ ανακατευθύνει τους αγοραστές σε διαδικτυακούς προμηθευτές πεπτιδίων, δημιουργώντας προμήθεια για τον influencer. Η εμπιστοσύνη, η προσοχή και ο θαυμασμός μετατρέπονται απευθείας σε έσοδα.

Αυτό έχει σημασία επειδή θολώνει ουσιαστικά τα όρια μεταξύ προσωπικών συστάσεων και εμπορικής διαφήμισης.

Οι ακόλουθοι μπορεί να αντιλαμβάνονται τους influencers ως συναδέλφους με τους οποίους μπορούν να ταυτιστούν και να μοιράζονται γνήσιες εμπειρίες- αντί για πωλητές που έχουν οικονομικό κίνητρο να αυξήσουν τις πωλήσεις.

Οι αλγόριθμοι κατευθύνουν διαφημίσεις πεπτιδίων στο χρήστη και κερδίζουν οι πωλητές

Ταυτόχρονα, οι αλγόριθμοι των πλατφορμών επιδεινώνουν το πρόβλημα. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι μαθαίνουν από τα πρότυπα συμπεριφοράς των χρηστών και κατευθύνουν προγνωστικά το περιεχόμενο με βάση την προηγούμενη αλληλεπίδραση, τις αλληλεπιδράσεις και τις συνήθειες προβολής.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα τροφοδοτεί τους χρήστες με προωθητικές ενέργειες πεπτιδίων, βίντεο μετασχηματισμού και λογαριασμούς που εστιάζουν στη βελτίωση. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βυθίζονται γρήγορα σε αυτά τα ψηφιακά περιβάλλοντα , όπου τα πεπτίδια φαίνονται φυσιολογικά και ασφαλή στη χρήση.

Τα ενέσιμα πεπτίδια επαναπροσδιορίζονται από τους influencers ως συνηθισμένα και απαραίτητα εργαλεία αυτοβελτιστοποίησης. Ωστόσο, οι influencers που προωθούν αυτά τα προϊόντα συχνά δεν έχουν σχετικά ιατρικά προσόντα . Συνεπώς, οι καταναλωτές ενδέχεται να μην συνειδητοποιούν τους κινδύνους της χρήσης μη αδειοδοτημένων πεπτιδίων και τη βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν.

Ανησυχητικά, οι νέοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε βλάβες, δεδομένης της υψηλής έκθεσής τους σε κουλτούρες βελτίωσης της διαδικτυακής εμπειρίας και της μειωμένης κατανόησης του κινδύνου.

Σαστισμένες οι ρυθμιστικές αρχές

Η διαδικτυακή αγορά πεπτιδίων επεκτείνεται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να παρακολουθήσουν οι ρυθμιστικές αρχές. Οι influencers και τα εξελιγμένα συστήματα affiliate marketing φέρουν εν μέρει την ευθύνη. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ρυθμιστικές αρχές να αρχίσουν να διερευνούν γρήγορα αυτά τα ζητήματα, ώστε να αποτρέψουν την πρόκληση ζημίας στους καταναλωτές .

Πηγή: theconversation

