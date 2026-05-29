Μαντόνα: «Το καλύτερο σεξ της ζωής μου ήταν με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ»

Τα φώτα πάνω της κατάφερε να στρέψει για ακόμα μια φορά η Μαντόνα, αυτή τη φορά όχι λόγω κάποια προκλητικής φωτογράφισης, αλλά λόγω μιας… καυτής δήλωσης!

Επιλέγοντας έναν πρωτότυπο -θα έλεγε κανείς- τρόπο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», η «βασίλισσα της ποπ» σχεδίασε την κυκλοφορία ενός βίντεο γεμάτου αποκλειστικές εξομολογήσεις.

Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε από το Page Six, η διάσημη σταρ δεν δίστασε να απαντήσει ανοιχτά στην ερώτηση για το ποιος υπήρξε ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ ανάμεσα στους επώνυμους συντρόφους της, απαντώντας ότι αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ.

Τόνισε δε, ότι η απάντησή της επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται, πλέον, στη ζωή.

Η αποκάλυψη αυτή, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε αίσθηση, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Οι δυο τους διατηρούσαν δεσμό στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια περίοδο που η τραγουδίστρια βρισκόταν στην απόλυτη κορυφή της καριέρας της, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες από πρόσφατες βιογραφίες, εκείνη ήταν που τον είχε πλησιάσει πρώτη, γοητεύοντάς τον…

Αυτό το ειδύλλιο, μάλιστα, είχε προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της μητέρας του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση, με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ να αδυνατεί να κατανοήσει το γεγονός ότι η νεαρή σταρ επεδίωκε την προσοχή των Μέσων, την ώρα που η ίδια έδινε μάχη μια ολόκληρη ζωή, ώστε να αποφύγει τους παπαράτσι.

Η κατάσταση περιπλεκόταν ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η Μαντόνα, εκείνη την περίοδο, ήταν επισήμως παντρεμένη με τον Σον Πεν, με τον οποίο βρισκόταν σε διάσταση και με τον οποίο χώρισε, εν τέλει, τον Ιανουάριο του 1989.

Το βίντεο θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Grindr Presents και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

