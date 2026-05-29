ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:23
Ανδρουλάκης: Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. 

Πρώτος σταθμός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν το δημοτικό σχολείο Αγράφων με τους λιγοστούς πια μαθητές. Πίσω από αυτόν τον αριθμό αποκαλύπτονται δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: το δημογραφικό πρόβλημα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη, «εδώ, στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος της εθνικής αντίστασης, εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας», όπως ανέφερε στη δήλωσή του. Είπε ότι «στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης», καθώς «χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση». «Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους», τόνισε. «Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», σημείωσε ο κ. Ανδρουάκης και υπογράμμισε ότι «γι’ αυτό, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες».  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

