Μητσοτάκης στο συνέδριο Economist: Δεν μιλάμε για σταθεροποίηση της χώρας, αλλά για νέα φάση ανάπτυξης (Live)

Στο συνέδριο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που διοργανώνει ο «Economist» σε συνεργασία με το powergame.gr, μιλά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μαρκοοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρόξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε, δε, ότι «οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα το νέο αεροδρόμιο, χτίζουμε νέο αεροδρόμιο μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος. Πρόκειται για σημαντική επένδυση σε υποδομές. Βλέποντας την τζέντα μας θα έλεγα πως οι δημόιες επενδύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όλα αυτά τα έργα χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές κι αυτό δουλεύει πολύ. Δεν μιλάμε για σταθεροποίηση της χώρας μόνο αλλά και για τη νέα φάση ανάπτυξης. Οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ρόλο».

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο ενδιάμεσος ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Όμτι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξης, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

