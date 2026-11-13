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13.11.2026 08:27

Νέα Υόρκη: Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτήριο που κατέρρευσε στο Μπρούκλιν – Τα θύματα της τραγωδίας

13.11.2026 08:27
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Θρήνος επικρατεί στη Νέα Υόρκη για τον θάνατο οχτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από την κατάρρευση κτηρίου στο Μπρούκλιν.

Την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη, στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το πρώτο βίντεο είναι, μάλιστα, μέσα από ένα από τα διαμερίσματα του κτηρίου που έπεσε. Σε αυτό ένα μικρό αγόρι φαίνεται να τρέχει προς τη μητέρα του ενώ αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει με το κτήριο. Δευτερόλεπτα αργότερα καταρρέει αρχικά ένας τοίχος ενώ το βίντεο διακόπτεται απότομα.

Το δεύτερο βίντεο έχει καταγραφεί από κάμερα διπλανού κτηρίου. Σε αυτό φαίνεται η σκόνη που σηκώνεται από την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου ενώ αποτυπώνεται και ο απόκοσμος ήχος από την καταστροφή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την κατάρρευση εξετάζεται αν έπαιξαν ρόλο οι εργασίες εκσκαφής σε εργοτάξιο δίπλα στο κτήριο στο Μπρούκλιν το οποίο έπεσε προς την πλευρά του οικοπέδου αυτού.

Το περιστατικό οδήγησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να διατάξει τον έλεγχο περίπου 100 ακινήτων σε ολόκληρη την πόλη, τα οποία συνδέονται με «πέντε εταιρικές οντότητες» που εμπλέκονται στις κατασκευαστικές εργασίες.

Τα θύματα της τραγωδίας

Ανάμεσα στους οκτώ ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται δύο ξαδέλφια, ηλικίας μόλις 9 και 10 ετών. Πρόκειται για τον 10χρονο Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και την 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, μετανάστης από τον Ισημερινό, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια. Ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού, ενώ η σύζυγός του περιμένει το δεύτερο παιδί τους. Ο αδελφός του, μιλώντας στο Univision, περιέγραψε την απώλειά του.

Ένα ακόμη θύμα ήταν ο 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ο οποίος ήταν παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν εξάχρονο γιο. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ένας από τους δύο ανθρώπους που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνονται ακόμη ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν γονείς, παιδιά, νέες οικογένειες και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες.

Όπως ανέφερε, δύο από τους νεκρούς εργάζονταν στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν οι εκσκαφές την ώρα της κατάρρευσης.

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