ΠΟΕΔΗΝ: Επτά παιδιά «παρκαρισμένα» στο νοσοκομείο της Νίκαιας – Πάνω από 70 σε όλα τα θεραπευτήρια του ΕΣΥ

Επτά παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της Νίκαιας, με εισαγγελική εντολή, παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν κανένα προβλήματα υγείας.

Το φαινόμενο της φιλοξενίας υγειών παιδιών στα νοσοκομεία της χώρας, είναι αρκετά συχνό λόγω της έλλειψης θέσεων σε προνοιακές δομές, αλλά και της έλλειψης ενός στρατηγικού σχεδίου, που θα εστιάσει, επιτέλους, στην λύση του προβλήματος, μέσω της πρόσληψης προσωπικού ώστε να ανοίξουν οι κλειστές θέσεις ή της κατασκευής νέων κτηριακών δομών. Σημειώνεται ότι περισσότερα από 70 παιδιά σε όλη τη χώρα, παραμένουν εγκλωβισμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των θεραπευτηρίων, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Το χρονικό του νέου περιστατικού

Ειδικότερα, στη διάρκεια της τελευταίας εφημερίας του Νοσοκομείου Νίκαιας εισήχθησαν επτά παιδιά Ρομά, ηλικίας από 5 έως 10 ετών, με εισαγγελική εντολή. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν για ιατρικό έλεγχο, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων παρέμειναν στην Παιδιατρική Κλινική, καθώς όλες οι διαθέσιμες θέσεις σε δομές παιδικής προστασίας είναι κατειλημμένες.

Η παρουσία τους έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία της κλινικής, η οποία διαθέτει λιγότερα από 20 κρεβάτια και καλείται να εξυπηρετήσει περιστατικά που χρήζουν πραγματικής νοσηλείας.

Σύμφωνα με εργαζόμενους του νοσοκομείου, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ανήσυχα και έχουν σημειωθεί επεισόδια έντασης, ενώ σε μία περίπτωση κλήθηκε ακόμη και η αστυνομία.

Παράλληλα, το προσωπικό εκφράζει ανησυχία για την ευθύνη που φέρει ως προς την επιτήρηση των παιδιών. Όπως επισημαίνουν, έχουν υπάρξει επανειλημμένες προσπάθειες των παιδιών να απομακρυνθούν από τον χώρο του νοσοκομείου, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον πίεση στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Χωρίς σχολείο, δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες 70 υγιή παιδιά στα νοσοκομεία της χώρας

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Σύμφωνα με στοιχεία εργαζομένων στον χώρο της υγείας, περισσότερα από 70 παιδιά με εισαγγελικές εντολές φιλοξενούνται σήμερα σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, περιμένοντας να βρεθεί θέση σε προνοιακές μονάδες ή σε δομές φιλοξενίας.

Η παραμονή παιδιών σε νοσοκομειακούς θαλάμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να είναι ασθενείς, στερεί από αυτά βασικά στοιχεία της καθημερινότητας, όπως το σχολείο, τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Υπηρεσίες που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορούν να προσφερθούν μόνο μέσα από οργανωμένες δομές παιδικής προστασίας.

Εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας τονίζουν ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση, καθώς τα νοσοκομεία δεν είναι κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας για παιδιά που έχουν ήδη βιώσει εγκατάλειψη ή κακοποίηση και χρειάζονται άμεση κοινωνική φροντίδα και στήριξη.

