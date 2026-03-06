Γιατί οι γυναίκες χάνουν φαιά ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; – Τι σημαίνει αυτό για το μωρό;

Οι μέλλουσες μητέρες συχνά παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα και ξεχνούν συχνά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα χαμένα κλειδιά, τα ξεχασμένα ραντεβού και οι απώλειες συγκέντρωσης είναι τόσο συνηθισμένα που ο όρος «μυαλό μωρού» έχει γίνει μέρος της καθημερινής συζήτησης.

Ωστόσο, μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει μια βιολογική εξήγηση πίσω από το φαινόμενο καθώς ο εγκέφαλος των εγκύων αποβάλλει τη φαιά ουσία για να προετοιμαστεί για την μητρότητα. Μάλιστα όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο, τόσο πιθανότερο οι γυναίκες εκτιμούν ότι έχουν δυνατό δεσμό με το μωρό τους, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications και οι ερευνητές μίλησαν αποκλειστικά στο BBC για την έκθεσή τους με τίτλο Μωρό Εγκέφαλος: Τι συμβαίνει πραγματικά; (Baby Brain: What’s Really Going On? ).

Συγκεκριμένα η έρευνα διαπίστωσε ότι ο όγκος της φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο – το μέρος του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην επεξεργασία πληροφοριών, συναισθημάτων και ενσυναίσθησης – στην πραγματικότητα μειώνεται κατά μέσο όρο σχεδόν 5% κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ενώ η απώλεια εγκεφαλικής ουσίας μπορεί να φαίνεται ανησυχητική, επιστήμονες στην Ισπανία από το έργο BeMother διαπίστωσαν ότι η μείωση της φαιάς ουσίας συμβάλλει στο να βοηθά τις μητέρες να φροντίζουν καλύτερα τα νεογέννητά τους.

Η καθηγήτρια Σουζάνα Καρμόνα, από το Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας Gregorio Marañón στη Μαδρίτη, η οποία ήταν από τις επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη μεταφορά του κλαδέματος ενός δέντρου. Μερικά από τα κλαδιά κόβονται για να αναπτυχθεί πιο αποτελεσματικά».

Η έρευνα

Οι εγκέφαλοι 127 εγκύων γυναικών από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη σαρώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη – συγκεκριμένα, πριν από τη σύλληψη, κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ένα μήνα μετά τη γέννηση και έξι μήνες μετά τη γέννηση.

Οι σαρώσεις συγκρίθηκαν στη συνέχεια με 32 γυναίκες που δεν ήταν έγκυες.

Οι έγκυες γυναίκες έχασαν κατά μέσο όρο σχεδόν το 5% της φαιάς ουσίας τους – αλλαγές που επηρεάζουν το 94% του εγκεφάλου, ειδικά περιοχές που συνδέονται με την κοινωνική νόηση.

Όσο μεγαλύτερες ήταν οι αλλαγές στον εγκέφαλο, τόσο πιο πιθανό ήταν οι γυναίκες να λένε ότι είχαν καλό δεσμό με τα μωρά τους.

Δείγματα ούρων και σάλιου ελήφθησαν επίσης από τις γυναίκες σε πέντε περιπτώσεις και οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αύξηση των επιπέδων οιστρογόνων ακολουθούσε στενά τη μείωση της φαιάς ουσίας.

Αναπάντεχα ευρήματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φαιά ουσία επέστρεψε εν μέρει έξι μήνες μετά τον τοκετό, αλλά όχι πλήρως.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ποσοστό ανάκτησης του όγκου της φαιάς ουσίας κατά τη διάρκεια του τοκετού συσχετίστηκε με «υψηλότερη απουσία εχθρότητας» προς το μωρό στους έξι μήνες μετά τον τοκετό .

Οι συγγραφείς έγραψαν: «Αυτή η θετική συσχέτιση υποδηλώνει ότι η αναδιαμόρφωση του εγκεφάλου που βιώνουν οι μητέρες κύησης μπορεί να είναι προσαρμοστική, διευκολύνοντας πτυχές της μητρικής συμπεριφοράς».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι νευροανατομικές αλλαγές που συμβαίνουν μετά την εγκυμοσύνη επηρεάζουν την ψυχική ευεξία των μητέρων, γεγονός που με τη σειρά του διευκολύνει την προσαρμοστική μητρική προσκόλληση.

Η έρευνα έδειξε ότι η γενική ευεξία της μητέρας διαμεσολαβεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της σχέσης μεταξύ της ανάκτησης του όγκου της φαιάς ουσίας και της προσκόλλησης έξι μήνες μετά τον τοκετό.

Η δημιουργία ενός οδικού χάρτη για τις νευρολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας θα μπορούσε να βοηθήσει την ψυχική υγεία των γυναικών και να εντοπίσει συγκεκριμένες περιόδους όπου οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ψυχολογική ευεξία.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους

Νέα έρευνα: Μπορεί η αραιότερη χορήγηση GLP 1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους;

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει την ψυχική μας υγεία; – Δυο ψυχολόγοι δίνουν, μέσα από το topontiki.gr, πρακτικές συμβουλές για να διατηρήσουμε την ηρεμία μας

