Podcast: Εύα Μπουργάνη – «Ο τοξικός άνθρωπος»

Όλοι έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή στη ζωή μας εκείνον τον άνθρωπο τον μονίμως χειριστικό, τον πάντα θρασύ, τον τόσο συχνά χυδαίο, τον άνθρωπο που έχοντας κάνει τρόπο ζωής τον σαρκασμό, τη χειραγώγηση, τη διαστρέβλωση, την προσβολή, ζει από το δηλητήριό του με μοναδική ικανοποίησή του να βλάψει είτε ευθέως είτε υπογείως.

Ποιον χαρακτήρα ορίζει η επιστήμη ως τοξικό; Πώς δρα ένα τέτοιο άτομο στην καθημερινότητά του; Πόσο επικίνδυνη είναι για εμάς κάθε συναναστροφή μαζί του;

Αναγνώρισε τα σημάδια και προστάτευσε τον εαυτό σου πριν πέσεις στην παγίδα του…!

