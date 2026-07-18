ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραπέμφθηκαν οι δικοί τους, πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ζητά συγγνώμη από όσους την αποκάλυψαν

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Η άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 προσώπων —μεταξύ αυτών ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του οργανισμού— δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο, στήθηκε από ανθρώπους της άμεσης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, και το αφήγημα περί «αθώων περιστεριών» που δρούσαν απλώς υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρρευσε με πάταγο τη στιγμή που η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη υπέγραψε την παραπομπή τους.

Θα ήταν, μάλιστα, πολύ περισσότεροι οι παραπεμπόμενοι αν η κυβέρνηση δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της με προκλητικότητα που θυμούνται ακόμα όσοι παρακολούθησαν πέρσι την υπόθεση Βορίδη – Αυγενάκη. Δύο υπουργοί που η πολιτική τους ευθύνη ήταν κραυγαλέα, γλίτωσαν χάρη στην κομματική ασπίδα που άπλωσε γύρω τους το Μαξίμου. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πληρώνει, χρόνια τώρα, τον λογαριασμό αυτού του πελατειασμού και αυτής της διαφθοράς. Αγρότες και κτηνοτρόφοι έμειναν χωρίς τις ενισχύσεις που δικαιούνταν, ενώ γύρω από τον οργανισμό στήνονταν κυκλώματα με πλάτες μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της κυβερνώσας παράταξης.

Ποιος ζητά συγγνώμη από ποιον

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται αυτοπροσώπως με τη γίδα στην πλάτη, με βουλευτές και στελέχη της να παραπέμπονται μαζικά από τη δικαιοσύνη, και αντί να δείξει έστω μια στοιχειώδη σοβαρότητα, να πανηγυρίζει σαν να επρόκειτο για δικό της θρίαμβο. Το Μέγαρο Μαξίμου και τα τηλεοπτικά του στόματα ζητούν από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη που έθεσαν το ζήτημα, που επέμειναν, που δεν άφησαν την υπόθεση να θαφτεί. Συγγνώμη για ποιο πράγμα ακριβώς; Που αναδείξαμε αυτό που η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη μόλις επιβεβαίωσε με την ίδια την παραπομπή;

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και τα στελέχη με μόνιμο στασίδι στα τηλεοπτικά πάνελ επιχειρούν, την ίδια μέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει γαλάζια στελέχη, να μετατρέψουν την κατηγορούμενη κυβέρνηση σε κατήγορο της αντιπολίτευσης. Ας μην ξεχνά όμως κανείς πως ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, την ημέρα διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή, έσπευσε μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης να μιλήσει πανελλαδικά για «σοβαρή υπόθεση». Σοβαρή ήταν τότε, όταν έπρεπε να δείξει αυστηρότητα προς τα έξω. Σοβαρή παραμένει και τώρα, μόνο που η κυβέρνηση προτιμά να το ξεχνά όποτε τη βολεύει η αμνησία.

Η γλώσσα των δημοσκοπήσεων

Όσο για το επιχείρημα περί πτώσης στις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές πηγές αντιγράφουν πιστά τη γραμμή του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του συνέδεσε ευθέως τα δημοσκοπικά αποτελέσματα με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει μετεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να σταματήσει να την ελέγχει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και όλη τη δυσώδη πολιτική πραγματικότητα που πλανάται πάνω από τη χώρα. Πέντε μονάδες κάτω, είχε πει χαρακτηριστικά, σαν να πρόκειται για τιμωρία και όχι για την απάντηση της κοινωνίας σε μια κυβέρνηση σκανδάλων. Καταλάβαμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, και το καταλαβαίνει πρώτα απ’ όλους ο ίδιος ο κυβερνητικός μηχανισμός, που επιλέγει να μιλά για δημοσκοπήσεις αντί να απαντήσει για τον οργανισμό που λεηλατήθηκε υπό τη δική του εποπτεία.

Η δικαιοσύνη προχώρησε σε παραπομπή, ξεκάθαρα. Ο οργανισμός βρέθηκε στο επίκεντρο ενός κυκλώματος με γαλάζια αποτυπώματα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, και η κυβέρνηση, αντί να απολογηθεί στους αγρότες που ζημιώθηκαν και στους πολίτες που πλήρωσαν τον πελατειασμό της, πανηγυρίζει και επιμένει να ζητά η ίδια συγγνώμη από όσους την αποκάλυψαν. Βέρτιγκο, αλλαζονεία και… Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι!

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, Αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ

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