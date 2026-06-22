Υπερταμείο τέλος, μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Για αλλαγή με περιεχόμενο και συμβολισμό έκανε λόγο ο Πιερρακάκης

Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας σε συνέδριο του Υπερταμείου, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει το Υπερταμείο για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι «ανακοινώνουμε μια αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ουσιαστικό συμβολισμό. Το Υπερταμείο ονομάζεται σε εθνικό αναπτυξιακό ταμείο. Μετονομάζεται έτσι γιατί αυτός είναι πλέον ο ρόλος του. Να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο. Να κινητοποιεί επενδύσεις.

Να λειτουργεί ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η ώρα είναι τώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλει να επενδύσει, να επιταχύνει, να τολμήσει. Να αφαιρέσει τον φόβο από την εξίσωση του μέλλοντος. Να διαγράψει από τον συλλογικό της λεξιλόγιο το “δεν» από το “δεν γίνεται”» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε τη συζήτηση μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης στην άμυνα, την ενεργειακή αυτονομία, τις ψηφιακές υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τα data centers. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει αποταμιεύσεις άνω των 10 τρισ. ευρώ, ισχυρή παραγωγική βάση, πανεπιστήμια, ανθρώπινο δυναμικό και ώριμους θεσμούς, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ενιαία επενδυτική ισχύ.

Από αυτή τη βάση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης πέρασε στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι η χώρα δεν είναι πλέον η οικονομία της κρίσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Επισήμανε ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, οι επενδύσεις αυξήθηκαν από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019 σε πάνω από 17% το 2025, ενώ οι εξαγωγές έχουν φτάσει στο 42% του ΑΕΠ.

Από το μνημονιακό παρελθόν στον νέο ρόλο

Απ΄ το ίδιο βήμα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη μείωση του δημοσίου χρέους, σημειώνοντας ότι από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 119% το 2029. Υπενθύμισε επίσης τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 6,94 δισ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση άνω των 200 εκατ. ευρώ σε τόκους.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Υπερταμείο παρουσιάστηκε ως θεσμός που περνά από την εικόνα της επιτήρησης σε έναν ενεργό αναπτυξιακό ρόλο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το Ταμείο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία περίπου 12,3 δισ. ευρώ, έχει χαρτοφυλάκιο 23 θυγατρικών και συμμετοχών, παρουσία σε 11 στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και περισσότερους από 25.000 εργαζομένους στις εταιρείες του.

Το βασικό μήνυμα ήταν ότι η δημόσια περιουσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως στοιχείο διαχείρισης, αλλά ως παραγωγικό κεφάλαιο. Με αυτή τη λογική, ο νέος ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι να κινητοποιεί κεφάλαια, να ωριμάζει έργα και να επιταχύνει επενδύσεις σε τομείς που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Το Invest10 και οι τομείς της επόμενης δεκαετίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο Invest10, την πρωτοβουλία που προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Growthfund, σε συνεργασία με τη McKinsey, για τη χαρτογράφηση των τομέων στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ισχυρότερη θέση την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προσελκυστούν περισσότερα κεφάλαια, αλλά να κατευθυνθούν εκεί όπου δημιουργείται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Στους τομείς αυτούς εντάσσονται οι ημιαγωγοί, τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές υποδομές και οι νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και κλάδους όπου η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή βάση, όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα logistics, η αγροδιατροφή, ο ιατρικός τουρισμός και η οικονομία της μακροζωίας. Η στόχευση είναι να συνδεθεί το παραγωγικό παρόν της χώρας με τις αγορές και τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης.

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