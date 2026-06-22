Κοινοί λογαριασμοί και γονικές παροχές: Η Εφορία ψάχνει τις «οικογενειακές» διαδρομές του χρήματος

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν για χιλιάδες οικογένειες ένα πρακτικό εργαλείο διαχείρισης των οικονομικών τους. Ωστόσο, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί να αποδειχθεί φορολογικά πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται, καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί από την ΑΑΔΕ ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας ελέγχους και ενδεχομένως φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η φορολογική διοίκηση έχει στρέψει την προσοχή της στις χρηματικές γονικές παροχές και στις δωρεές, εξετάζοντας όχι μόνο τη μορφή μιας συναλλαγής αλλά κυρίως την πραγματική διαδρομή του χρήματος και τον τελικό ωφελούμενο. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινoί λογαριασμοί βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των ελέγχων, ιδιαίτερα όταν τα χρήματα μεταφέρονται σε λογαριασμούς όπου αποκτούν πρόσβαση διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που τα κατέθεσαν αρχικά.

Χαρακτηριστική είναι πρόσφατη υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Η υπόθεση αφορούσε μεταφορά ποσού 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν πατέρας, μητέρα, γιος και κόρη, σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου και της συζύγου του.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι ο γιος δεν είχε αποδείξει πως είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολοίπου του αρχικού λογαριασμού. Παράλληλα, μετά τη μεταφορά, τα χρήματα βρέθηκαν στη διάθεση του ίδιου και της συζύγου του. Για τον λόγο αυτό η συναλλαγή θεωρήθηκε άτυπη δωρεά και η προσφυγή του φορολογούμενου απορρίφθηκε.

Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει μια βασική αρχή που εφαρμόζουν πλέον οι φορολογικές αρχές: η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να θεωρηθεί κάποιος ιδιοκτήτης του συνόλου των χρημάτων που περιλαμβάνει ένας κοινός λογαριασμός. Καθοριστικό ρόλο παίζει ποιος κατέθεσε τα χρήματα και ποιος τελικά τα χρησιμοποίησε.

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει για το 2026 συνολικά 1.080 ελέγχους σε υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις καταστρατήγησης των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις περιουσίας μεταξύ στενών συγγενών.

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty, όμως στη συνέχεια ακολουθούν διασταυρώσεις με στοιχεία που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί από την τράπεζα ή δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η φορολογική διοίκηση μπορεί να μην αναγνωρίσει το αφορολόγητο και να επιβάλει φόρο από το πρώτο ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις γονικών παροχών που γίνονται με μετρητά. Παρότι πολλοί φορολογούμενοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι μπορούν να μεταβιβάσουν χρήματα στα παιδιά τους χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση, η νομοθεσία είναι σαφής. Οι χρηματικές γονικές παροχές που πραγματοποιούνται εκτός τραπεζικού συστήματος φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, χωρίς να ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι λεγόμενες διαδοχικές δωρεές. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου τα χρήματα περνούν από έναν συγγενή σε άλλον προκειμένου να καταλήξουν τελικά σε πρόσωπο που δεν δικαιούται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της πρώτης κατηγορίας συγγένειας.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν τη χρονική αλληλουχία των συναλλαγών, τη σκοπιμότητά τους και τον τελικό ωφελούμενο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν ενδιάμεσοι συγγενείς αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Μάλιστα, όταν οι διαδοχικές μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, η πιθανότητα ελέγχου αυξάνεται σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μικρές μεταφορές χρημάτων από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών ή εξόδων διαβίωσης, δεν θεωρούνται δωρεές και δεν απαιτούν υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα myProperty, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις πρόσφατες υποθέσεις είναι ότι οι φορολογικές αρχές δίνουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην ουσία και όχι στον τύπο των συναλλαγών. Οι οικογενειακές μεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται αυτομάτως αφορολόγητες και η προέλευση των κεφαλαίων, η διαδρομή τους και η τελική χρήση τους αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την έκβαση κάθε ελέγχου. Για τους φορολογουμένους, η σωστή τεκμηρίωση και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών αποτελούν πλέον την καλύτερη άμυνα απέναντι σε δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις.

Διαβάστε επίσης:

Από την Αθήνα τα νέα διαβατήρια και οι ταυτότητες της Κύπρου – Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή

Ελληνική παρουσία στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου καλλιτεχνικού κοσμήματος στη Νότια Γαλλία

Η THEON συνάπτει συμφωνία αποκλειστικότητας για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges, επιταχύνοντας την επέκτασή της στις ηλεκτρο-οπτικές λύσεις για πλατφόρμες