Από την Αθήνα τα νέα διαβατήρια και οι ταυτότητες της Κύπρου – Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το νέο εθνικό σύστημα ταυτοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στα τέλη Ιουνίου ξεκινά η πιλοτική λειτουργία των νέων βιομετρικών εγγράφων ασφαλείας που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από τη Veridos Matsoukis.

Το έργο αφορά το σύνολο των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών παραμονής και καρτών διαμονής. Η υλοποίησή του ανατέθηκε στη Veridos έπειτα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2025 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πιλοτική φάση θα καλύψει όλα τα ηλεκτρονικά βιομετρικά έγγραφα και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα πριν από την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Στόχος είναι η μετάβαση να πραγματοποιηθεί σταδιακά χωρίς προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών που εξυπηρετούν πολίτες και κατοίκους της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στο έργο έχει η Veridos Matsoukis, η μονάδα παραγωγής της εταιρείας στην Αθήνα, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων παραγωγής εγγράφων υψηλής ασφάλειας διεθνώς. Από τις εγκαταστάσεις της παράγονται ήδη έγγραφα ταυτοποίησης που εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ πλέον αναλαμβάνει και το σύνολο των επίσημων κυπριακών εγγράφων.

Η νέα σύμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή των εγγράφων. Περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση των υποδομών συλλογής και διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσωποποίησης, έκδοσης και διαχείρισης των εγγράφων. Στο έργο ενσωματώνονται προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και ψηφιακές εφαρμογές που ανταποκρίνονται τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη Veridos, τα νέα έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν και τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το 2028.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου συστήματος, η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας μέχρι την πλήρη μετάβαση σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας παγκοσμίως, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η εφαρμογή του έργου πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κυπριακή εταιρεία GCC Computers Ltd, η οποία έχει αναλάβει την τοπική τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νέων υποδομών.

Όπως επισημαίνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, η λειτουργία του νέου συστήματος αναμένεται να οδηγήσει σε ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης εγγράφων, μεγαλύτερη ασφάλεια στην ταυτοποίηση των πολιτών και βελτιωμένες ψηφιακές υπηρεσίες για το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου.

Η ανάθεση του έργου σε μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στην Ελλάδα προσθέτει και μια ελληνική διάσταση σε μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας στον τομέα των τεχνολογιών ασφαλούς ταυτοποίησης και παραγωγής εγγράφων υψηλής ασφάλειας.

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