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19.06.2026 09:10

Ελληνική παρουσία στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου καλλιτεχνικού κοσμήματος στη Νότια Γαλλία

19.06.2026 09:10
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Σημαντική παρουσία στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου καλλιτεχνικού κοσμήματος Destination Bijou 2026, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Cagnes-sur-Mer της Νότιας Γαλλίας, είχε η ελληνική σκηνή του σύγχρονου κοσμήματος μέσω της UNI.VERSUS Art Room και της καλλιτέχνιδας και επιμελήτριας Νίκης Στυλιανού.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε η έκθεση «Τα Σύμβολά Μου / My Symbols», η οποία φιλοξενήθηκε στον ιστορικό εκθεσιακό χώρο Salle Espagnole του Château-Musée Grimaldi. Η έκθεση συγκέντρωσε έργα επτά Ελλήνων δημιουργών, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την έννοια του συμβόλου και τον ρόλο του στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Κεντρική θεματική της έκθεσης αποτέλεσαν τα προσωπικά σύμβολα που συνοδεύουν και διαμορφώνουν την καλλιτεχνική ταυτότητα κάθε δημιουργού. Μέσα από υλικά, μορφές, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και εικαστικές αναφορές, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν έργα που λειτουργούν ως φορείς εμπειριών, μνήμης και προσωπικών αφηγήσεων.

Η έκθεση επιχείρησε να αναδείξει το σύμβολο ως ένα ζωντανό πεδίο ερμηνείας, το οποίο μεταβάλλεται και επαναπροσδιορίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση του καλλιτέχνη με το κοινό. Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο καλλιτεχνικό κόσμημα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως αντικείμενο αισθητικής έκφρασης αλλά και ως μέσο αφήγησης, προβληματισμού και πολιτισμικού διαλόγου.

Η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο Destination Bijou 2026 ενίσχυσε την παρουσία των Ελλήνων δημιουργών σε ένα διεθνές περιβάλλον αφιερωμένο αποκλειστικά στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στον χώρο του κοσμήματος. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυνατότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτές της UNI.VERSUS Art Room.

Η παρουσία στη γαλλική διοργάνωση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Νίκης Στυλιανού για τη στήριξη και προώθηση της ελληνικής δημιουργικής παραγωγής στο εξωτερικό, μέσα από συνεργασίες, εκθέσεις και δράσεις που φέρνουν τους Έλληνες καλλιτέχνες σε επαφή με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

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