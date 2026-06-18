Η THEON συνάπτει συμφωνία αποκλειστικότητας για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges, επιταχύνοντας την επέκτασή της στις ηλεκτρο-οπτικές λύσεις για πλατφόρμες

Η Theon International (THEON) ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία αποκλειστικότητας με την Carlyle Europe Technology Partners (Carlyle Group) για την εξαγορά της Stéropès SAS, μητρικής εταιρίας της SAS HGH Systèmes Infrarouges (HGH), σε αποτίμηση περίπου €300 εκατ.

Η HGH σχεδιάζει, αναπτύσσει, συναρμολογεί και εμπορεύεται συστήματα ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων λύσεων για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1982 στη Γαλλία και σήμερα απασχολεί περισσότερα από 130 στελέχη που εστιάζουν στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η HGH διαθέτει ένα εξαιρετικά ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, υψηλής τεχνολογίας, πλήρως συμβατό με τη THEON. Η εξαγορά αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων για πλατφόρμες της THEON, προσθέτοντας ηλεκτρο-οπτικές λύσεις για την αντιμετώπιση drones (C-UAS), με προηγμένες δυνατότητες εντοπισμού και αναγνώρισης. Οι δυνατότητες αυτές βασίζονται στην ιδιόκτητη τεχνολογία της HGH, η οποία δεν υπόκειται σε εξαγωγικούς περιορισμούς (ITAR) και αξιοποιεί μοναδικές και κατοχυρωμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της THEON για την ταχεία καθιέρωσή της ως ηγέτιδα εταιρία στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα για πλατφόρμες. Έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς της Kappa Optronics, της πρόσφατης ενίσχυσης των παραγγελιών της, της επένδυσης στη ShockEOS και της επακόλουθης επιλογής του gimbal PHYLAX της THEON από τη Rheinmetall, καθώς και της κοινοπραξίας με τη Safran για την ανάπτυξη ηλεκτροοπτικών συστημάτων για μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα (UAS). Αυτές οι ενέργειες δείχνουν ότι οι πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της THEON έχουν ήδη εμπορικά αποτελέσματα. Η εξαγορά της HGH θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, καθώς και την κερδοφορία της THEON.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της THEON στη Γαλλία, διευρύνοντας περαιτέρω τη βιομηχανική της βάση και ενισχύοντας τους δεσμούς της με τη γαλλική αλυσίδα προμηθευτών και πελατών. Η Γαλλία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εξαγωγικό κόμβο για τη THEON, καθώς και κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης της HGH.



Δομή της Συναλλαγής

Η THEON πρόκειται να εξαγοράσει το 100% της HGH με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 17x προ συνεργειών, ο οποίος μετά την πλήρη ενσωμάτωση των προσδοκώμενων συνεργειών έως το 3ο έτος, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10x. Η εξαγορά αναμένεται να λειτουργήσει αυξητικά στο περιθώριο EBITDA και να έχει θετική συνεισφορά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2027.

Η HGH παρουσιάζει έσοδα ύψους περίπου €40 εκατ., καταγράφοντας ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξεως του 30% περίπου από το 2023, με το περιθώριο EBITDA να υπερβαίνει το 40%. Κατά τη χρονική στιγμή της συμφωνίας, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών (order backlog) της HGH ανερχόταν σε περίπου €70 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η διοικητική ομάδα και τα βασικά στελέχη θα παραμείνουν στην HGH, με κίνητρα για να συνεχίσουν να οδηγούν την εταιρία σε ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις.

Η THEON έχει εξασφαλίσει προσωρινή ρευστότητα από την BNP Paribas για την κάλυψη της συναλλαγής. Το ποσό πρόκειται εν συνεχεία να αναχρηματοδοτηθεί πλήρως μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού, δίχως να χρειαστεί περαιτέρω άντληση κεφαλαίων.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και CEO της THEON, σχολίασε: “Το ορόσημο αυτό αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενίσχυση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας στη Γαλλία και την επιτάχυνση της επέκτασής μας στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα πλατφόρμας. Η HGH είναι ευρωπαϊκή πρωτοπόρος εταιρία, με μοναδικό χαρτοφυλάκιο συστημάτων υψηλής απόδοσης που ενσωματώνουν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη THEON δημιουργούμε ένα νέο ευρωπαϊκό κόμβο στον τομέα των αμυντικών ηλεκτρο-οπτικών, ενσωματώνοντας φορητά συστήματα και συστήματα πλατφόρμας σε ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, το οποίο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και παρέχει προηγμένες δυνατότητες λήψης αποφάσεων”.

Ο Vincent Leboucher, Πρόεδρος και CEO της HGH, σχολίασε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τη THEON, ώστε να φέρουμε τα μοναδικά προϊόντα και τις δυνατότητες της HGH σε ένα διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο. Η διοικητική ομάδα της HGH ευθυγραμμίζεται πλήρως με το στρατηγικό όραμα και το επιχειρηματικό σχέδιο της THEON και είναι βέβαιη ότι η THEON βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διευρύνει την εμπορική μας εμβέλεια και να δημιουργήσει συνέργειες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Όπως και η THEON, η HGH είναι μια εταιρία που βασίζεται στην καινοτομία και είναι υπερήφανη για την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στους πελάτες της. Προσβλέπουμε με ενθουσιασμό στην προοπτική όσων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μαζί”.

Η Rothschild & Co ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της THEON, η PwC διενήργησε τον χρηματοοικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ενώ η Bredin Prat ενεργεί ως κύριος νομικός σύμβουλος.

Η υπογραφή της σύμβασης αγοράς μετοχών αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με το συμβούλιο εργαζομένων (CSE). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην πλήρωση των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Δ’ τριμήνου του 2026.

Προφίλ της HGH

Η HGH διαθέτει μοναδικές δυνατότητες καινοτομίας και τεχνολογία δοκιμασμένη σε επιχειρησιακό περιβάλλον, η οποία δεν υπόκειται σε εξαγωγικούς περιορισμούς (ITAR), με χαρτοφυλάκιο κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η εταιρία έχει αναπτύξει ιδιόκτητες λύσεις λογισμικού, ενισχυμένες με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και Επαυξημένης Νοημοσύνης, που παρέχουν δυνατότητες αυτόματου εντοπισμού και αναγνώρισης απειλών σε μεγάλες αποστάσεις. Με τις δυνατότητες αυτές, η HGH βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση στις εξελισσόμενες αγορές άμυνας και ασφάλειας, που προέρχεται από την εξέλιξη των απειλών και των μαχητικών τεχνολογιών, καθώς και από την ανακατανομή δαπανών προς σχετικές εφαρμογές – ιδίως την αεράμυνα και την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η διοίκηση και η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης εδρεύουν στη Γαλλία. Η HGH δραστηριοποιείται διεθνώς, ώστε να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της και να ανταποκρίνεται στις ειδικές τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις τους.

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