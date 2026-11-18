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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τριμερής γιγάντων χωρίς την Ευρώπη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την παρασκηνιακή αναζήτηση ενεργειακής ισορροπίας ερήμην – και στην πλάτη- των Ευρωπαίων, αλλά και για το πώς αναμένεται ότι θα επιδράσει στους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν η συνάντηση της Σεντζέν, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
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