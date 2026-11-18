Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Χάρισον Φορντ είναι ένα από τα ονόματα που φέρονται να εξετάζονται για τον ρόλο του κεντρικού κακού στην επόμενη κινηματογραφική περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι πληροφορίες θέλουν τον 84χρονο ηθοποιό να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον βασικό αντίπαλο του διάσημου πράκτορα, μετά την ανακοίνωση για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον εμβληματικό ρόλο του 007.

Η Amazon MGM Studios φέρεται να επιδιώκει τη συμμετοχή ηχηρών ονομάτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας, με στόχο μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. «Η Amazon MGM Studios διαθέτει τους πόρους για να προσελκύσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Στόχος είναι αυτή η ταινία του Μποντ να είναι μεγαλειώδης», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε ότι το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Φορντ βρίσκεται στο τραπέζι, συνδέοντας την επιλογή με τις προτιμήσεις του σκηνοθέτη. «Με μεγάλο προϋπολογισμό και τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ να προτιμά να συνεργάζεται με πρόσωπα που γνωρίζει, το όνομα του Χάρισον Φορντ συζητείται για τον ρόλο του κακού», είπε, περιγράφοντας τον ηθοποιό ως έναν από τους τελευταίους μεγάλους σταρ του κινηματογράφου, με αναγνωρισιμότητα σε διαφορετικές γενιές θεατών.

Inside the 007 casting, including the mistake that cleared the way for Robert Pattinson to land James Bond role – and the A-list legend in the running to play his nemesis https://t.co/rqpdLZcIDs pic.twitter.com/e9clvqtJZJ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 17, 2026

Από το «Indiana Jones» στον κόσμο του 007

Η πιθανή συμμετοχή του Φορντ θα έφερνε στη νέα ταινία έναν ηθοποιό με πολυετή παρουσία σε μεγάλες παραγωγές δράσης. Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα «The Fugitive», «Blade Runner», «Indiana Jones» και «Star Wars».

Μια ενδεχόμενη κινηματογραφική αναμέτρησή του με τον Ρόμπερτ Πάτινσον θα έφερνε κοντά δύο πρωταγωνιστές διαφορετικών γενεών, συνδυασμός που, σύμφωνα με την πηγή της Daily Mail, θα μπορούσε να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ταινία.

Άλλωστε, ο ρόλος του βασικού αντιπάλου του 007 έχει περάσει διαχρονικά από σημαντικούς ηθοποιούς. Ο Κρίστοφερ Λι υποδύθηκε τον Φρανσίσκο Σκαραμάνγκα στο «The Man with the Golden Gun» (1974), ο Σον Μπιν τον Άλεκ Τρεβελιάν στο «GoldenEye» (1995), ενώ ο Μαντς Μίκελσεν ενσάρκωσε τον Λε Σιφρ στο «Casino Royale» (2006).

Στη συνέχεια, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ ανέλαβε τον ρόλο του Ραούλ Σίλβα στο «Skyfall» (2012), ο Κρίστοφ Βαλτς εμφανίστηκε ως Ερνστ Σταύρο Μπλόφελντ στα «Spectre» (2015) και «No Time to Die» (2021), ενώ στην τελευταία ταινία ο Ράμι Μάλεκ υποδύθηκε επίσης τον Λιούτσιφερ Σαφίν.

Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, με τον Στίβεν Νάιτ να υπογράφει το σενάριο. Την ταινία ετοιμάζει η Amazon MGM Studios, η οποία γνωστοποίησε την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ μέσω ενός teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πήρε 1 εκατ. δολάρια μόνο για να περάσει από οντισιόν για τον Τζέιμς Μποντ – Πόσα θα πάρει για να υποδυθεί τον 007

Ισπανία: Δικαστική έρευνα κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας – Κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε πρώην υπαλλήλους του

Ο Μπογδάνος τα βάζει με την Τούνη: «Αλίμονο σε μια κοινωνία που την έχει πρότυπό της – Δεν είναι καλό να κάνεις το παιδί σου εμπόρευμα» (Video)











