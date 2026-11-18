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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε ότι ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ «Μπονγκμπόνγκ» Μάρκος Τζούνιορ δεν του απένειμε την χρυσή μπαγκέτα, ούτε του έδωσε βαθμό στον στρατό του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του την Τετάρτη στο Παλάτι Μαλακανιάνγκ στη Μανίλα.

Μιλώντας στο παλάτι, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο στρατηγός Ντάγκλας ΜακΆρθουρ είχε λάβει μια χρυσή μπαγκέτα από τον τότε πρόεδρο Μανουέλ Λ. Κεσόν κατά την επίσκεψή του στη χώρα το 1936.

«Φυσικά, ακριβώς εδώ, σε αυτό το ίδιο παλάτι, ο Πρόεδρος Κεσόν απένειμε στον Στρατηγό Ντάγκλας ΜακΆρθουρ μια χρυσή μπαγκέτα και τον βαθμό του στρατάρχη στον Στρατό των Φιλιππίνων. Θα ήθελα να το κάνετε αυτό για μένα, αν δεν σας πειράζει. Μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, γιατί στο καλό να μην το πάρω κι εγώ;» είπε ο Τραμπ.

President Trump at the palace where Gen. MacArthur got his gold baton: ‘Why the hell shouldn’t I get that?’" 😂😂😂 https://t.co/opa20smAZI — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 18, 2026

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Μάρκος και εγώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να υπερασπιστούμε την ειρήνη που κέρδισαν οι πρόγονοί μας, και την οποία κέρδισαν με τόσο γενναιότητα».

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων πρόσφερε ένα δώρο στον Τραμπ, αλλά ήταν πιο κοντά στο fast food παρά στον χρυσό. Σημείωσε ότι είχε στείλει στον Τραμπ και την αντιπροσωπεία του ντελίβερι από το Jollibee, τη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food στη χώρα.

Philippine President Ferdinand Marcos Jr. said he ordered Jollibee, a popular Filipino fried chicken chain, as a late-night snack for President Trump and his delegation to enjoy “a taste of Manila.” Marcos touted the chain’s popularity, saying it has surpassed KFC in the U.S. in popularity. https://t.co/PMXkbj5zV0 — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

«Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα KFC στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δημοτικότητα», δήλωσε ο Μάρκος.

Η Μανίλα ήταν η πρώτη στάση σε ένα τριήμερο ταξίδι του προέδρου. Αργότερα κατευθύνθηκε στην Κίνα, όπου τον υποδέχτηκε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πριν από τις διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ τους και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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