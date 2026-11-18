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Μια νέα πολυτελή κατοικία στο Λονδίνο επέλεξαν για σπίτι τους ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια, καταβάλλοντας 8,25 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,4 εκατομμύρια ευρώ. Το ζευγάρι εξασφάλισε μάλιστα την αγορά σε χαμηλότερη τιμή από την αρχικά ζητούμενη, πετυχαίνοντας μείωση κατά 750.000 λίρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Κτηματολογίου, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι 8,25 εκατομμυρίων λιρών, ενώ η έπαυλη είχε αρχικά διατεθεί προς πώληση για 9 εκατομμύρια λίρες. Η κατοικία βρίσκεται σε καταπράσινη περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας, σε οικόπεδο περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.

Στο εσωτερικό της, η έπαυλη συνολικής επιφάνειας άνω των 465 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερις χώρους υποδοχής και καθιστικά, καθώς και τέσσερα μπάνια.

Tom Holland and Zendaya pay in cash for £8.25million London mansion https://t.co/beyJAiCnWm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 18, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη σημαντική επένδυση του Χόλαντ σε ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Ο ηθοποιός έχει στην κατοχή του ακόμη μία κατοικία στο Κίνγκστον απόν Τέιμς, στα νοτιοδυτικά της πόλης. Πρόκειται για ακίνητο έξι υπνοδωματίων, το οποίο απέκτησε το 2018 έναντι 2,5 εκατομμυρίων λιρών και στη συνέχεια ανακαίνισε εκτενώς.

Οι μικροί θαυμαστές περιμένουν τον Spider-Man στη γειτονιά τους

Η άφιξη του διάσημου ζευγαριού έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, με τους μικρότερους σε ηλικία να έχουν έναν επιπλέον λόγο να ανυπομονούν. Η προοπτική να έχουν ως γείτονα τον κινηματογραφικό Spider-Man έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα τα παιδιά της γειτονιάς.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση ενός κατοίκου, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στην εφημερίδα «The Mail on Sunday» για τον ενθουσιασμό του μικρότερου γιου του. «Ο μικρότερος γιος μου είναι πολύ ενθουσιασμένος που ο Spider-Man θα μένει απέναντί μας», ανέφερε.

«Του είπα ότι θα πρέπει να κλοτσήσει την μπάλα πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στον πίσω κήπο τους. Αμφιβάλλω, πάντως, αν θα κάνουν πάρτι για να γιορτάσουν τη μετακόμιση», πρόσθεσε αστειευόμενος.

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