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14.07.2026 20:56

Η Meta κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε AI για να στοχεύσει εργαζόμενους με ιατρικές παθήσεις κατά την επιλογή ατόμων για απολύσεις

14.07.2026 20:56
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Είκοσι έξι πρώην εργαζόμενοι της Meta Platforms υπέβαλαν αγωγή κατά της τεχνολογικής εταιρείας, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί λογισμικό βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη που στοχεύει με τρόπο δυσανάλογο άτομα με αναπηρίες ή άτομα που έλαβαν αναρρωτική άδεια, κατά τη διαδικασία επιλογής ατόμων για μαζικές απολύσεις.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια χθες, Δευτέρα 13/7, αναφέρει ότι η εταιρεία βασίστηκε σε παράγοντες όπως η παραγωγικότητα και στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης όταν άρχισε να περικόπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας νωρίτερα φέτος, θέτοντας σε μειονεκτική θέση άτομα που έχασαν την εργασία τους λόγω ιατρικών παθήσεων.

Η Meta νωρίτερα φέτος ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να απολύσει το 10% εργατικού δυναμικού της παγκοσμίως, σχεδόν 8.000 άτομα, ξεκινώντας τον Μάιο, με περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας να έπονται στο μέλλον.

Οι 26 ενάγοντες, οι οποίοι υπέβαλαν την αγωγή ανώνυμα, κατηγορούν τη Meta ότι παραβίασε ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις ή τα αντίποινα κατά εργαζομένων με αναπηρίες, που λαμβάνουν ιατρική άδεια ή είναι έγκυες.

Οι ενάγοντες προέρχονται από έξι πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, καθώς και της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε σήμερα ότι οι κατηγορίες στερούνται νομικής βάσης. «Οι αποφάσεις για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού και την οργάνωση λαμβάνονταν και λαμβάνονται από ανθρώπους, όχι από Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε ο εκπρόσωπος.

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