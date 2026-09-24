Κατρίνης προς Μητσοτάκη: «Κανένας πρωθυπουργός δεν διαθέτει λευκή επιταγή για αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας»

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Μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γ.Σ. του ΟΗΕ έστειλε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής, καλώντας τον να υπερασπιστεί με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις ελληνικές θέσεις στα κρίσιμα διεθνή και εθνικά ζητήματα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερασπιστεί στον ΟΗΕ το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, χωρίς αμφιλεγόμενες δηλώσεις που δικαιολογούν τον αναθεωρητισμό και του ζήτησε να θέσει το casus belli και τις αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ζήτησε επίσης να αναδειχθεί στον ΟΗΕ το Κυπριακό ως διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής, με επανέναρξη συνομιλιών βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο Μ. Κατρίνης τόνισε ότι αυτός αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με την ελληνική κυριαρχία και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών εκτός συζήτησης και ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και της Βουλής για τις προτάσεις και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία και τυχόν απαιτήσεις της σχετικά με την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων στα νησιά. «Κανένας πρωθυπουργός δεν διαθέτει λευκή επιταγή για αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Επίσης, επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι δεν έχει ζητήσει σε Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. την έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία για τις παράνομες ενέργειές της και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, ενώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επέλεξε να μιλήσει για την τουρκική στάση εκτός αίθουσας, στα μέσα ενημέρωσης.

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