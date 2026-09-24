Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

Takeaways by to pontiki AI Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε την Ελλάδα σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου, επικαλούμενο τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.

Η Άγκυρα ζήτησε τον εκ των προτέρων συντονισμό για την πόντιση καλωδίων ή αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας σχετικές δραστηριότητες χωρίς την άδειά της.

Το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες αυτές παραβιάζουν τα συμφέροντά του και δηλώνει πως θα προστατεύσει αποφασιστικά τα δικαιώματά του στην περιοχή.

Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, βασιζόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στα όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη.

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Νέα σαφή προειδοποίηση προς την Αθήνα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και για τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, απευθύνει η Άγκυρα – μέσω του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αυτήν τη φορά – θέτοντας στο κάδρο και την πόντιση καλωδίων ή αγωγών στην περιοχή με αφορμή και την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι το καθεστώς των νησιών που, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς «ρυθμίζεται σαφώς» από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικοποίησης που, κατά την άποψή της, παραβιάζουν το συγκεκριμένο καθεστώς, καθώς και δηλώσεις που επιχειρούν να τις νομιμοποιήσουν, «δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη νομική κατάσταση».

«Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απέχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες», αναφέρει.

Και προσθέτει;

«Η Τουρκία διατηρεί την εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας».

Στο στόχαστρο ξανά το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης, καθώς η Τουρκία αναφέρεται ευθέως σε πόντιση καλωδίων ή αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, αλλά και η επιστημονική έρευνα, οι οποίες πραγματοποιούνται στην περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα της, «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας».

«Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή «παρακολουθούνται στενά» και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει παράλληλα τη θέση της για τα δικαιώματα και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο και επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, καθώς και τα όρια της υφαλοκρηπίδας που, όπως αναφέρει, κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο και να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της», καταλήγει η ανακοίνωση.

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