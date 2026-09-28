Λέσβος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή μεταξύ Παρακοίλων-Άγρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή σε δύσβατη περιοχή στην θέση Κούμκος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας στη Λέσβο.
Η φωτιά, εξαιτίας καύσιμης ύλης, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
Έκαψε κυρίως χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλείσει κατοικημένη περιοχή.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των Δήμων και των εθελοντών είναι μεγάλη: 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οχτώ οχήματα.
Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης
Έκρηξη στην Πλάκα: Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια (video)
Ξεκινάει σήμερα το ψηφιακό φροντιστήριο – Εντός του 2027 το EduAI
Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο: Πέθανε στα 87 της η Ελένη Προκοπίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.