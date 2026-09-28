Λέσβος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή μεταξύ Παρακοίλων-Άγρας

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Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή σε δύσβατη περιοχή στην θέση Κούμκος, μεταξύ Παρακοίλων και Άγρας στη Λέσβο.

Η φωτιά, εξαιτίας καύσιμης ύλης, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Έκαψε κυρίως χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλείσει κατοικημένη περιοχή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, των Δήμων και των εθελοντών είναι μεγάλη: 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οχτώ οχήματα.

Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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