Βαρέα και ανθυγιεινά στη Βουλή: Χαμός με Ζωή, Μάντζο και Άδωνι

Μια αλυσιδωτή – και ατελείωτη – κόντρα με την εμπλοκή του Άδωνι Γεωργιάδη, του Δημήτρη Μάντζου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στην Ολομέλεια, όταν ο υπουργός Υγείας προσήλθε στα κυβερνητικά έδρανα για να παρουσιάσει την τροπολογία για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά των νοσηλευτών, στο νομοσχέδιο Κεραμέως.

Στο επίκεντρο της κόντρας τέθηκαν όχι μόνο η τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά και οι δημόσιοι υπαινιγμοί Κωνσταντοπούλου περί «προβοκάτσιας» όσον αφορά τις επιθέσεις κατά στελεχών στη Θεσσαλονίκη που στοίχισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, με αφορμή τη διαχείριση της συζήτησης από τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε σεξισμό τόσο κατά του αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά του Δημήτρη Μάντζου.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο ξεκίνησε από τα περί εργαλειοποίησης των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη από πλευράς Πλεύσης Ελευθερίας (είχε μιλήσει αμέσως πριν ο βουλευτής της Πλεύσης Αλ. Καζαμίας). Ο υπουτργός Υγείας σημείωσε: «Ακούσαμε ότι εμείς εργαλειοποιούμε νεκρούς. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μόλις χθες ο κ. Ασλανίδης κατήγγειλε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών και ζήτησε από την πρόεδρο να μην της ξαναεπιτρέψει το δικαστήριο να τους καθυστερήσει δυόμισι ώρες, και αυτό το κόμμα μας λέει αυτά, ε νισάφι!».

«Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τα ΒΑΕ αλλάζει σαν τη ρουλέτα, σόου και λαϊκισμός μόνο»

Στρεφόμενος προς τον Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι η θέση του κόμματος για τα ΒΑΕ «αλλάζει σα ρουλέτα ανάλογα με το ποιος μιλάει» καθώς όπως ανέφερε, «άλλα είπε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, άλλα η Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΙ, άλλα η τροπολογία που καταθέσατε εσείς». Σημείωσε πως καμία από τις τροπολογίες που έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ολόκληρη γιατί αυτό σημαίνει «να έχετε μέσα πλήρη περιγραφή αλλά και το πώς γίνεται η αναπλήρωση των ΒΑΕ, δηλαδή πώς τα παίρνει κάποιος αλλά και τον μηχανισμό πλήρωσης των ενσήμων». «Πραγματική τροπολογία για πραγματικά ΒΑΕ που θα δοθούν, απ’ το ΠΑΣΟΚ καμία. Σόου πολιτικό και λαϊκισμός αρκετός» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Πιστεύουμε ότι η τροπολογία που φέρνουμε και αφορά τους νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία είναι πάρα πολύ σταθμισμένη» είπε μεταξύ άλλων.

Ακολούθως ο Δημήτρης Μάντζος απάντησε λέγοντας πως είναι 24 οι τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, με πρώτη εκείνη που είχε καταθέσει στις 19 Μαρτίου 2020 η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. «Θα σας τις δώσω όλες» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στον Αδωνη Γεωργιάδη, «να μας πείτε ποια από αυτές δε σας βρίσκει σύμφωνο, πού αλλάξαμε εμείς θέση και πού κάναμε σόου».

Κωνσταντοπούλου σε Κουκουλόπουλο: «Χυδαία μεταχείριση επειδή τολμάω να είμαι αρχηγός ενώ είμαι γυναίκα»

Ενδιαμέσως είχε ξεσπάσει έτερος καβγάς, καθώς η Κωνσταντοπούλου η οποία είχε ζητήσει το λόγο για να απαντήσει στον υπουργό κατηγόρησε τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο ότι επέτρεψε να προηγηθεί ο Δημήτρης Μάντζος για σεξιστικούς λόγους προς το πρόσωπό της.

«Σας ζητά κοινοβουλευτική αρχηγός το λόγο κι έχετε υποχρέωση να με σέβεστε όπως σέβεστε όλους τους άνδρες αρχηγούς» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε για λίγο από την αίθουσα της Ολομέλειας με τον Πάρη Κουκουλόπουλο να της απαντά «να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια». Επιστρέφοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή την τόσο χυδαία μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε μένα, όχι μόνο γιατί είμαι η αρχηγός που ενοχλεί, αλλά γιατί τολμάω να είμαι αρχηγός ενώ είμαι γυναίκα».

«Δεν είναι boys’ club εδώ κ. Μάντζο» – «Δεν ανέχομαι αιχμές περί δήθεν σεξιστικής συμπεριφοράς»

«Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα άνδρα αρχηγού που να τον έχετε μεταχειριστεί με αυτό τον τρόπο» πρόσθεσε και στρεφόμενη προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ανέφερε «Δεν είναι boys’ club εδώ κ. Μάντζο, πότε έχετε διανοηθεί να ζητάει το λόγο ο αρχηγός σας και να κάνετε διαπραγμάτευση για να μιλήσετε;».

Ζητώντας το λόγο επί προσωπικού ο Δημήτρης Μάντζος σημείωσε ότι δεν ανέχεται κατηγορίες περί σεξισμού. «Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας “είναι”. Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά!», απάντησε οργισμένα ο Δημήτρης Μάντζος. «Κ. Μάντζο, είστε ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να με επιτιμά εμένα, ότι είμαι κακιά πρόεδρος και δεν έχω κερδίσει τον σεβασμό όπως άλλες αρχηγοί» επανήλθε η Κωνσταντοπούλου.

Δεύτερος γύρος Άδωνι – Ζωής

Το λόγο ξαναπήρε και ο Άδωνις Γεωργιάδης για να απαντήσει στις τοποθετήσεις Μάντζου και Καραθανασόπουλου (ο οποίος εν μέσω πυρών κατάφερε να πάρει το λόγο και να μιλήσει για την τροπολογία).

Ακολούθως, έστρεψε εκ νέου τα πυρά προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα όσα περί «προβοκάτσιας» καταλόγισε στη ΝΔ σε πρωινή της συνέντευξη. «Η Βάγια Νέστορα πέθανε από τρομοκράτες. Κι εσείς βγήκατε και είπατε πως μπορεί να έχει γίνει η επίθεση για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδο-νεοδημοκρατικών. Ντροπή σας!», ανέφερε. Κι επικαλέστηκε εκ νέου τον Παύλο Ασλανίδη και τις καταγγελίες του σε βάρος της για τη δίκη των Τεμπών.

«Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς στα Τέμπη και τη νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εκμεταλλεύεστε τους νεκρούς για ψήφους! Έχει αηδιάσει ο λαός, σας πήρε είδηση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις! Να ζητήσετε συγγνώμη από τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό για όλα τα αίσχη που έχετε πει, χαίρομαι που οι γονείς κατάλαβαν ποια είστε!», της είπε.

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως η ΝΔ βάζει αριστερό πρόσημο στις χθεσινές επιθέσεις. «Μας λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πως ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας; Ντροπή και αιδώς!».

Διαβάστε επίσης

Χρυσοχοΐδης για τους δράστες της φονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν»

«Θύελλα» μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Η θεωρία των δύο άκρων και η «πολιτική τυμβωρυχία»

Τι λένε οι 3 βουλευτές για το δείπνο με Σαμαρά: «Μιλησαμε για την ενότητα της ΝΔ ως ζήτημα εθνικής σημασίας»