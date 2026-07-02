Τι λένε οι 3 βουλευτές για το δείπνο με Σαμαρά: «Μιλησαμε για την ενότητα της ΝΔ ως ζήτημα εθνικής σημασίας»

Οι τρεις βουλευτές της ΝΔ που δείπνησαν χθες σε στέκι στο Παγκράτι με τον Αντώνη Σαμαρά, τοποθετήθηκαν για τους λόγους που βρέθηκαν μαζί του.

Μετά τις διαρροές για δυσφορία από το Μέγαρο Μαξίμου γι’ αυτήν την πρωτοβουλία που πήραν, οι Χαράλαμπος Αθανασίου (Λέσβος), Γιώργος Καρασμάνης (Πέλλα) και Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σέρρες), έκαναν μία τοποθέτηση για το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαν μαζί του στο δείπνο, αναφέροντας πως ο λόογς της συνάντησης ήταν για να του μιλήσουν για το ζήτημα της «ενότητας της παράταξης».

Στην ανακοίνωση που συνυπογράφουν, αναφέρουν τα εξής: «Στη χθεσινοβραδινή συνάντησή μας με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τιμάμε για τη μεγάλη προσφορά του στην Πατρίδα μας και τη Νέα Δημοκρατία, αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξης μας, ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας».

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