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02.07.2026 14:21

Νίκος Ανδρουλάκης: Τετ α τετ με Γεραπετρίτη και Δένδια με «μενού» εθνικά θέματα και εξωτερική πολιτική

02.07.2026 14:21
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Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο, στα νησιά και στην ενδοχώρα.

Κατά τη συνάντηση που προηγήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα και θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης στα μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά θέματα.

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