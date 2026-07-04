Σαλάτα με κρεμμύδι τουρσί και φέτα πανέ

Μια υπέροχη και πεντανόστιμη σαλάτα με μίγμα τραγανών λαχανικών, γρήγορο κρεμμύδι τουρσί και ζεστή παναρισμένη φέτα που θα σας ενθουσιάσει με τη γεύση της.

Μπορείτε να καταναλώσετε τη σαλάτα σαν συνοδευτικό με ψητά κρεατικά αλλά και ως ελαφρύ κυρίως γεύμα ή δείπνο.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το κρεμμύδι τουρσί

1 κόκκινο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

100 ml ξύδι λευκό ή μηλόξυδο

50 ml νερό

Για την σαλάτα

1 μικρό μαρούλι, κομμένο ή 1 μικρή συσκευασία άναμικτα φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, ρόκα κτλ.)

2 ντομάτες, κομμένες σε μικρά κομμάτια

1 μεγάλο καρότο, κομμένο σε λεπτά μπαστουνάκια

Για τη βινεγκρέτ

2 μεγάλες κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μαρινάδα ξιδιού (από το κρεμμύδι τουρσί)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για την φέτα πανέ

300 γραμμάρια φέτα (2 κομμάτια)

Περίπου 100 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 αυγό, χτυπημένο με λίγο νεράκι

100 γραμμάρια γαλέτα, φρυγανιά τριμμένη ή πάνκο

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το κρεμμύδι τουρσί. Κόψτε το κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και βάλτε το σε ένα μπολ με το νερό και το ξύδι. Αφήστε το να σταθεί για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά.

2. Κόψτε το καρότο σε μπαστουνάκια και τις ντομάτες σε μικρότερα κομμάτια. Ανακατέψτε τα με τα φύλλα μαρουλιού.

3. Στεγνώστε τη φέτα και κυλήστε την πρώτα στο αλεύρι, έπειτα στο χτυπημένο αυγό και τέλος στην τριμμένη φρυγανιά. Τηγανίστε την σε άφθονο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να ροδίσει. Γυρίστε το τυρί προσεκτικά χρησιμοποιώντας δύο σπάτουλες. Είναι σημαντικό να μην το τηγανίσετε σε πολύ δυνατή φωτιά, καθώς αυτό θα το κάψει και το τυρί θα λιώσει.

4. Αφαιρέστε το κόκκινο κρεμμύδι από τη μαρινάδα με το ξύδι (κρατήστε τη μαρινάδα) και τοποθετήστε το πάνω στη σαλάτα.

5. Ετοιμάστε τη βινεγκρέτ, ανακατεύοντας τη μαρινάδα ξιδιού, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι και περιχύστε τη σαλάτα λίγο πριν το σερβίρισμα.

6. Γαρνίρετε με την φρεσκοτηγανισμένη φέτα και σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Φουλ σοκολατένιο κέικ με μπανάνες

Πέστροφα τηγανητή, τραγανή και πεντανόστιμη, με τα μυστικά της για σίγουρη επιτυχία

Πίτσα με λουκάνικο, κρεμμύδι και ελιές