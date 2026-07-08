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08.07.2026 08:09

Μουντιάλ 2026: Το βράδυ των γκραν γκινιόλ – Τα 13 λεπτά που… έσωσαν την Αργεντινή – Η Ελβετία «ξέρανε» την Κολομβία στα πέναλτι

08.07.2026 08:09
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Αν κάποιος έχει απορία γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, ο χθεσινός αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ στην Ατλάντα αποτελεί μια καλή απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Πέντε γκολ, χαμένο πέναλτι από τον Λιονέλ Μέσι, ακυρωθέν τέρμα για τους «Φαραώ», ευκαιρίες ένθεν κακείθεν και πρόκριση στους «8» για την «μπιανκοσελέστε» κυριολεκτικά την… ενδεκάτη ώρα του αγώνα: αυτή είναι πολύ συνοπτικά η εικόνα του ματς, με την Αργεντινή να βρίσκεται ως το 79′ «στα σχοινιά» από τα γκολ του Γιασέρ Ιμπραχήμ και του Ζίκο, αλλά να βρίσκει το κουράγιο να ανακάμψει – και τον Μέσι να αξιοποιεί στο έπακρο το ταλέντο του – για να σημειώσει τρία γκολ σε 13 λεπτά (Ρομέρο, Μέσι και Φερνάντεζ) και να παίρνει το εισιτήριο για τους «8».

Το τέλος του αγώνα βρήκε τους παίκτες του Χοσάμ Χασάν εμβρόντητους να προσπαθούν να καταλάβουν πώς έχασαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και τους παίκτες της Αργεντινής να σηκώνουν τον δακρυσμένο Μέσι στα χέρια και να τον πετούν ψηλά. Τώρα ο GOAT βρίσκεται μόλις δύο αγώνες πριν τον δεύτερο σερί τελικό σε Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον μόνο ο… ουρανός είναι το όριο.

Λίγο αργότερα, στο Βανκούβερ του Καναδά, άλλο ένα φαβορί – η Κολομβία, αυτή τη φορά – δεν κατάφερε να δικαιώσει όσους πίστεψαν σε αυτήν, καθώς η ψυχωμένη Ελβετία κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» στον κανονικό αγώνα και την παράταση και να κερδίσει με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, σε ένα ματς όπου οι Ευρωπαίοι είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά οι Λατινοαμερικάνοι ήταν εκείνοι που έχασαν τις περισσότερες ευκαιρίες.

Τώρα οι παίκτες της εθνικής της χώρας που φημίζεται για τα ρολόγια-κούκος, τα τυριά και τις τράπεζές της θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή τα ξημερώματα της Κυριακής, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους στόχους που αρχικά είχαν θέσει, ενώ οι Κολομβιανοί… καταριούνται την αστοχία τους και την αδυναμία τους να «τελειώσουν» τον αγώνα στην κανονική του διάρκεια, αλλά και τον Ελβετό κίπερ που έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι.

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