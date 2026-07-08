Σούπερ μάρκετ: Τα τρόφιμα οδηγούν την ανάπτυξη, οι προσφορές και τα privatelabel αλλάζουν τις αγορές των καταναλωτών

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Η αγορά των σούπερ μάρκετ διατηρεί την ανοδική της πορεία και το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τους καταναλωτές να συνεχίζουν να γεμίζουν τα καλάθια τους, αλλά πλέον με διαφορετικά κριτήρια. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η αύξηση του τζίρου οφειλόταν κυρίως στις ανατιμήσεις, η φετινή ανάπτυξη στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση των ποσοτήτων που αγοράζουν τα νοικοκυριά, ενώ οι ήπιες αυξήσεις τιμών διατηρούν τη συνολική αγορά σε θετική τροχιά.

Τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι οι πωλήσεις ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) αυξήθηκαν κατά 6,4% σε αξία σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 5,75 δισ. ευρώ, έναντι 5,41 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή δυναμική, μετά και τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που κατέγραψε το 2025.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διατηρούν τα τρόφιμα, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 83% της συνολικής αγοράς FMCG. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, αφήνοντας πίσω τις κατηγορίες της προσωπικής φροντίδας και των προϊόντων νοικοκυριού, που κινήθηκαν με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες τροφίμων. Τα σνακ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, με αύξηση πωλήσεων κατά 10,1%, ενώ σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης τα κατεψυγμένα προϊόντα (+8,8%), τα γαλακτοκομικά (+8,5%) και τα μη αλκοολούχα ποτά (+7,5%). Αντίθετα, τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν τη μοναδική μεγάλη κατηγορία που κινείται πτωτικά, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 1,1%.

Θετική παραμένει και η πορεία των προϊόντων επί ζυγίω, τα οποία συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στα ψώνια των καταναλωτών. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 8,8% σε αξία, με το κρέας, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο να εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις. Πλέον, τα προϊόντα αυτά αντιστοιχούν στο 23,3% της συνολικής αγοράς FMCG, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, τα τυποποιημένα προϊόντα συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 5,6%, ενώ ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 3,9%, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση και όχι μόνο την επίδραση των τιμών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε μόλις κατά 1,7%, ενώ ο όγκος των προϊόντων που αγοράστηκαν αυξήθηκε σχεδόν κατά 4%, γεγονός που δείχνει ότι η κατανάλωση ενισχύεται πραγματικά και δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις ανατιμήσεις. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εντοπίζονται στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, ενώ σε αρκετές ακόμη κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν περιορισμένες.

Παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν οικονομικότερες επιλογές. Αυτό αποτυπώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αύξησαν το μερίδιό τους στο 27,4% της συνολικής αγοράς από 27,2% πριν από έναν χρόνο. Οι πωλήσεις των private label αυξήθηκαν κατά 6,3%, έναντι 5,4% των επώνυμων προϊόντων, με τη μεγαλύτερη διείσδυση να καταγράφεται στις κατηγορίες τροφίμων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η στρατηγική των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν στις προωθητικές ενέργειες, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές. Το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών αυξήθηκε στο 25,4% της αγοράς, με τη μεγαλύτερη ένταση των προσφορών να εντοπίζεται στα τρόφιμα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός.

Σε επίπεδο καταστημάτων, τα υπερμάρκετ άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, με άνοδο 8,2%, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να πραγματοποιούν συγκεντρωμένες αγορές. Παράλληλα, σημαντική ανάπτυξη εμφανίζουν και τα μικρά καταστήματα έως 400 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 7,8%, αξιοποιώντας την ευκολία πρόσβασης και τις πιο συχνές επισκέψεις των καταναλωτών.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η ισχυρότερη ανάπτυξη καταγράφεται στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ ακολουθούν τα νησιά και η Κρήτη, περιοχές που συνεχίζουν να ενισχύονται από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Η Αττική, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει σχεδόν το 44% της συνολικής αγοράς, κινήθηκε επίσης ανοδικά, όπως και η Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση διατηρεί θετικό πρόσημο σε ολόκληρη τη χώρα.

Θετική, αν και πιο συγκρατημένη, παρέμεινε και η εικόνα του ηλεκτρονικού καναλιού πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών του online grocery ανήλθε στα 133 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Παρότι οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3%, η μέση αξία του καλαθιού αυξήθηκε κατά 5%, ενώ περισσότεροι καταναλωτές επέλεξαν να συγκεντρώσουν περισσότερα προϊόντα σε κάθε ηλεκτρονική αγορά.

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