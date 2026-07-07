Οικογενειακό plug-in hybrid SUV με αυτονομία 1.000+ km και τιμή 32.900 ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με πάνω από 1.000 χλμ. συνολικής αυτονομίας, ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή από 32.900 ευρώ, αυτό το οικογενειακό SUV δείχνει πόσο έχει αλλάξει το νόημα του plug-in hybrid.

Το MG HS PHEV είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζει plug-in hybrid τεχνολογία, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ., συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ.

Η νέα γενιά του MG HS PHEV έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της MG στα plug-in hybrid SUV, προσφέροντας ένα πακέτο που απευθύνεται ξεκάθαρα σε οικογένειες που θέλουν χώρους, άνεση, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να ξεφεύγουν σε κόστος αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και ξεχώρισαν

Δοκιμή Peugeot 308 Hybrid 145: Αντιστέκεται και γοητεύει

Τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Για ποια παράβαση θα «κόβουν» κλήσεις