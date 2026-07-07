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07.07.2026 12:30

Οικογενειακό plug-in hybrid SUV με αυτονομία 1.000+ km και τιμή 32.900 ευρώ

07.07.2026 12:30
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Με πάνω από 1.000 χλμ. συνολικής αυτονομίας, ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή από 32.900 ευρώ, αυτό το οικογενειακό SUV δείχνει πόσο έχει αλλάξει το νόημα του plug-in hybrid.

Το MG HS PHEV είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζει plug-in hybrid τεχνολογία, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ., συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ

Η νέα γενιά του MG HS PHEV έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της MG στα plug-in hybrid SUV, προσφέροντας ένα πακέτο που απευθύνεται ξεκάθαρα σε οικογένειες που θέλουν χώρους, άνεση, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να ξεφεύγουν σε κόστος αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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