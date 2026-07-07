Οικογενειακό plug-in hybrid SUV με αυτονομία 1.000+ km και τιμή 32.900 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με πάνω από 1.000 χλμ. συνολικής αυτονομίας, ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή από 32.900 ευρώ, αυτό το οικογενειακό SUV δείχνει πόσο έχει αλλάξει το νόημα του plug-in hybrid.
Το MG HS PHEV είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα οικογενειακά SUV της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζει plug-in hybrid τεχνολογία, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ., συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ.
Η νέα γενιά του MG HS PHEV έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της MG στα plug-in hybrid SUV, προσφέροντας ένα πακέτο που απευθύνεται ξεκάθαρα σε οικογένειες που θέλουν χώρους, άνεση, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να ξεφεύγουν σε κόστος αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και ξεχώρισαν
Δοκιμή Peugeot 308 Hybrid 145: Αντιστέκεται και γοητεύει
Τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Για ποια παράβαση θα «κόβουν» κλήσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.