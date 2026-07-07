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07.07.2026 10:55

Τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και ξεχώρισαν

07.07.2026 10:55
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Ο προηγούμενος μήνας είχε έντονο ενδιαφέρον για την κατηγορία των SUV, με πέντε διαφορετικά μοντέλα να περνούν από τα χέρια μας και το καθένα να αφήνει το δικό του αποτύπωμα.

Άλλα πόνταραν στον σχεδιασμό, άλλα στην τεχνολογία, άλλα στην οικονομία και άλλα στην απλότητα μιας πιο προσιτής και καθημερινής πρότασης.

Από το ξεχωριστό Renault 4 E-Tech Electric μέχρι το ποιοτικό Subaru Uncharted, το αποδοτικό Toyota C-HR+, το τεχνολογικά ενδιαφέρον Chery Tiggo 7 Hybrid και το προσιτό Mitsubishi ASX, αυτά είναι τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και είχαν έναν ξεκάθαρο λόγο για να ξεχωρίσουν.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 12:09
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