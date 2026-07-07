Τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και ξεχώρισαν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο προηγούμενος μήνας είχε έντονο ενδιαφέρον για την κατηγορία των SUV, με πέντε διαφορετικά μοντέλα να περνούν από τα χέρια μας και το καθένα να αφήνει το δικό του αποτύπωμα.

Άλλα πόνταραν στον σχεδιασμό, άλλα στην τεχνολογία, άλλα στην οικονομία και άλλα στην απλότητα μιας πιο προσιτής και καθημερινής πρότασης.

Από το ξεχωριστό Renault 4 E-Tech Electric μέχρι το ποιοτικό Subaru Uncharted, το αποδοτικό Toyota C-HR+, το τεχνολογικά ενδιαφέρον Chery Tiggo 7 Hybrid και το προσιτό Mitsubishi ASX, αυτά είναι τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και είχαν έναν ξεκάθαρο λόγο για να ξεχωρίσουν.

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